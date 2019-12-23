دبي وجهة سياحية لملايين الزوّار خلال عطلة الميلاد ورأس السنة

المصدر: أبوظبي - وام

تتجه أنظار العالم خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة إلى إمارة دبي التي باتت تتصدّر قائمة الوجهات السياحية العالمية الأكثر استقطاباً للزوار القادمين من الخارج، حيث تتحول الإمارة سنوياً خلال عطلة تلك الأعياد إلى محطة ووجهة سياحية لملايين الزوار، لاسيما في ظل الفعاليات الكبرى التي تشهدها مختلف مناطق دبي، والتي تتناسب مع الشرائح العمرية كافة.

وتشير التوقعات الصادرة عن المؤسسات السياحية وشركات الطيران في الإمارة إلى استقبال خمسة ملايين مسافر خلال فترة ذروة أعياد رأس السنة الميلادية، وذلك استناداً إلى ارتفاع الطلب على السفر لدبي ذهاباً وإياباً، وارتفاع معدلات الإشغال الفندقي إلى الحد الأعلى.

وجهات مفضلة

وتصنف دبي ضمن الوجهات الـ10 الأولى المفضلة للزيارة على مستوى العالم خلال العام المقبل ضمن القائمة السنوية لشركة «لونلي بلانيت» Lonely Planet، أحد أكبر مراجع السياحة والسفر حول العالم، وذلك بناء على آراء فريق من المحررين والخبراء المتخصصين في قطاع السياحة والسفر.

وتمتلك دبي خيارات متنوّعة على صعيد الفنادق التي تقدم لنزلائها كل سبل الراحة والرفاهية بما يتناسب مع مختلف الميزانيات، حيث يستمتع نزلاء هذه الفنادق بأجواء الهدوء والاسترخاء التي توفرها الفنادق والمنتجعات الواقعة على شاطئ البحر، فيما تقدم المنتجعات الصحراوية لزوارها من عشاق السفاري تجربة فريدة قد لا تتوافر في مكان آخر من العالم.

مدينة عالمية

وتعتبر دبي مدينة عالمية بكل المقاييس بعمرانها الذي يجمع بين الحداثة والأصالة وبإطلالتها الساحرة على الصحراء العربية ومعالمها الفريدة، ما يجعلها غنية ومتنوعة بحيث تحتضن مشروعات سياحية تعد الأضخم والأكثر تميزاً على مستوى العالم، منها على سبيل المثال أضخم نافورة راقصة، وأعلى مبنى في العالم الذي يتمثل في برج خليفة المكون من 163 طابقاً.

وتضم دبي أضخم جزيرة اصطناعية وهي نخلة جميرا، وكذلك أكبر حديقة ورود طبيعية «ميراكل جاردن»، والحدائق المائية، علاوة على المراكز التجارية المتعددة والمتنوعة، التي يجد فيها السائح كل ما يحتاجه.

مشروعات بارزة

تمتلك دبي العديد من المشروعات البارزة التي لاتزال في طور التشييد، والتي ستشكّل عند الانتهاء منها إضافة نوعية لمقومات الجذب السياحي لها، بما في ذلك موقع معرض «إكسبو 2020 دبي»، وكذلك متحف المستقبل الذي يعدّ حاضنة فريدة من نوعها لاستكشاف مستقبل العلوم والتقنيات والابتكار بمفهوم جديد وتصميم مبتكر بتوظيف الخط العربي، وكذلك عجلة «عين دبي» التي يبلغ ارتفاعها أكثر من 250 متراً على جزيرة «بلوواترز» وتعد الأكبر في العالم.

استقطاب الزوار

تتميز دبي بقدرتها على استقطاب الزوار على تنوّع شرائحهم واختلاف اهتماماتهم، بفضل ما تمتلكه من مقومات وقدرات سياحية آخذة في التطور لتلاقي تطلعات المسافرين والزوار كافة، سواء كانوا يبحثون عن وجهة لقضاء عطلة عائلية ممتعة أو يرغبون في التعرف على ثقافات متنوعة أو تذوق أشهى المأكولات العالمية من خلال مجموعة ضخمة من المطاعم العالمية المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة.

وينتشر في دبي الكثير من الكنوز التاريخية والمتاحف والمناطق التراثية، منها مسجد جميرا الكبير، ومتحف الشندغة، ومتحف دبي، والأسواق التقليدية، ومنطقة السيف.

5

ملايين مسافر إلى

دبي خلال أعياد رأس

السنة الميلادية.