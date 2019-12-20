«دبي للخدمات المالية» تغرّم مسؤولة في بنك وتمنعها من مزاولة العمل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أيّدت الهيئة القانونية للأسواق المالية قراراً اتخذته سلطة دبي للخدمات المالية، بتغريم آنا ووترهاوس، ومنعها من القيام بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.

وأوضحت سلطة دبي للخدمات المالية في بيان، أمس، أن ووترهاوس شَغَلت سابقاً منصب مدير قسم الامتثال في بنك «دويتشه بنك إيه جي» فرع مركز دبي المالي العالمي، البنك الذي يغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث كان مرخصاً لها من قبل سلطة دبي للخدمات المالية القيام بمهام مسؤول الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن أنشطة غسل الأموال في البنك.

ووفقاً للبيان، أنه بعد تحقيق مطول وشامل أجرته سلطة دبي للخدمات المالية، تبين أن ووترهاوس قامت في مرات عدة، خلال الفترة من أول يناير 2011 وحتى 21 يناير 2014، بتقديم معلومات خاطئة أو مضللة إلى السلطة، وهذا ما تم تأكيده في القرار الصادر عن الهيئة القانونية للأسواق المالية بتاريخ 12 أغسطس 2019.

وعلى وجه الخصوص، تبين للهيئة أن ووترهاوس ذكرت مراراً لسلطة دبي للخدمات المالية أن فريق إدارة الثروات الخاصة التابع للبنك، يقوم فقط بإحالة العملاء المحتملين إلى فروع أخرى للبنك، ولا يقدم لهم الخدمات المالية.

وكانت ووترهاوس متهاونة في ما يتعلق بحقيقة هذه التصريحات، وتجاهلت العلامات التي تشير إلى حدوث انتهاكات، لذلك، فشلت في معالجة الوضع لفترة طويلة، والذي من شأنه أدى لإخفاء حقيقة عدم وفاء البنك بمتطلبات إنشاء العلاقات مع العملاء، وإجراءات مكافحة غسل الأموال منذ أوائل عام 2011.

ووجدت الهيئة القانونية للأسواق المالية أن ووترهاوس كانت على دراية بالمدى الحقيقي للأنشطة التي يقوم بها فريق إدارة الثروات الخاصة بحلول نوفمبر2011 على أبعد تقدير، لكنها لم تتخذ أي إجراء من أجل إبلاغ سلطة دبي للخدمات المالية حتى أواخر عام 2013.

وخلصت الهيئة إلى نتيجة فحواها أن ووترهاوس لم تتعامل مع سلطة دبي للخدمات المالية بطريقة شفافة وقائمة على أسس التعاون، ولم تتصرف على نحو مناسب للإفصاح عن المعلومات التي تتوقع السلطة منها القيام بالكشف عنها وإخطارها بشأنها بشكل معقول.

كما خلصت الهيئة في قرارها إلى أن ووترهاوس تفتقر إلى النزاهة، ولم تكن الشخص المناسب واللائق لأداء مهام تتعلق بالخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي. وأقرت الهيئة في قرارها بأن «صحة وسلامة الأسواق المالية تحتمان على جميع الأشخاص، الذين يقبلون الوظائف كأفراد مرخص لها، أن يتصرفوا بنزاهة وعلى أسس من الصراحة مع الجهات التنظيمية».

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، برايان ستايروولت: «من أجل قيام سلطة دبي للخدمات المالية بأداء مهامها بشكل سليم، يتحتم على كل الأشخاص المرخصين التعامل بصراحة وصدق مع السلطة».

وأضاف ستايروولت أن «العقوبة في هذه القضية تعكس حقيقة أن ووترهاوس لم تكن صادقة مع سلطة دبي للخدمات المالية، كما عمدت إلى تضليل السلطة بأدائها المهمل على مدى فترة طويلة من الزمن».

وذكر أن ووترهاوس قامت لاحقاً بتقديم طلب لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، للحصول على إذن للطعن في قرار الهيئة، مشيراً إلى أنه تم رفض الطلب بتاريخ 12 ديسمبر 2019، كما طلبت منها المحكمة أن تدفع تكاليف طلب الطعن الخاصة بسلطة دبي للخدمات المالية.

- ووترهاوس شَغَلت

سابقاً منصب مدير

قسم الامتثال في

«دويتشه بنك إيه

جي» فرع «دبي

المالي العالمي.