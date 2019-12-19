5 ملايين مسافر عبر «دبي الدولي» في 18 يوماً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة «طيران الإمارات» بأن ذروة موسم السفر لقضاء العطلات داخل الدولة وخارجها تمتد من 19 ديسمبر الجاري (اليوم) وحتى السادس من يناير المقبل، متوقعة أن يزيد عدد مستخدمي مطار دبي الدولي على خمسة ملايين مسافر خلال 18 يوماً.

وكشفت «طيران الإمارات» وشركاؤها (شرطة دبي وجمارك دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ومطارات دبي وهيئة الطرق والمواصلات)، أمس، عن خطط مشتركة لتسهيل حركة المسافرين والسير من وإلى المبنيين (1) و(3) في مطار دبي الدولي، خلال تلك الفترة (موسم الذروة).

ونصحت الشركة المسافرين باتباع عدد من الإجراءات المهمة، منها، إنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت قبل الوصول إلى المطار، وتسليم الأمتعة على «الكاونترات» المخصصة لذلك، فضلاً عن الوصول إلى المطار قبل ثلاث أو أربع ساعات على الأقل من موعد إقلاع الطائرة.

وأضافت «طيران الإمارات» في بيان، أن هيئة الطرق والمواصلات ستمدد ساعات عمل مترو دبي في بعض أيام ذروة السفر، مشيرة إلى أنه سيسمح لمستخدمي المترو من المسافرين القادمين والمغادرين بحمل حقيبتين.

وأوضحت تمديد ساعات عمل المترو كما يلي: يوما 27 و28 ديسمبر، سيعمل الخط الأحمر (بين محطتي الراشدية ومركز دبي للسلع المتعددة DMCC فقط) من الساعة الخامسة صباحاً حتى الثالثة والنصف من صباح اليوم التالي، بينما سيعمل الخط الأخضر (جميع المحطات) من الخامسة والنصف صباحاً إلى الثالثة والنصف من صباح اليوم التالي.

أمّا يوما 31 ديسمبر والأول من يناير، سيعمل الخط الأحمر (بين محطتي الراشدية ومركز دبي للسلع المتعددة) 24 ساعة، في حين سيعمل الخط الأخضر (جميع المحطات) 24 ساعة أيضاً.

وفي يومي الثاني والثالث من يناير، سيعمل الخط الأحمر (بين محطتي الراشدية ومركز دبي للسلع المتعددة فقط) من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الثالثة والنصف من صباح اليوم التالي، فيما يعمل الخط الأخضر (جميع المحطات) من الخامسة والنصف صباحاً إلى الثالثة والنصف من صباح اليوم التالي.

وأشارت «طيران الإمارات» إلى أنه لتجنب الاختناقات المرورية والحد منها على الطرق المؤدية إلى المطار والخارجة منه، ستوفّر شرطة دبي إرشادات لاستخدام طرق بديلة.

وبينت أن بوابات السفر تغلق قبل 20 دقيقة من المواعيد المقررة لإقلاع الرحلات، ولن يسمح للمسافرين الذين يصلون متأخرين بالصعود إلى الطائرات.

وأضافت الشركة أنه يمكن للزائرين المؤهلين (من مواطني البلدان المؤهلة للحصول على التأشيرة عند الوصول) والمقيمين في دولة الإمارات (حاملي بطاقات هوية الإمارات) استخدام البوابات الذكية لإنهاء إجراءات الجوازات خلال ثوانٍ، وذلك لتجنب الانتظار في طوابير عند كاونترات مراقبة الجوازات.

تشغيل 9 رحلات «تشارتر» لتصدير الكرز التشيلي

شغّلت شركة الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن لـ«طيران الإمارات»، خلال الفترة بين 15 نوفمبر الماضي و13 ديسمبر الجاري، تسع رحلات عارضة (تشارتر) لنقل صادرات الكرز التشيلية من سانتياغو إلى محطات في شرق آسيا، بما فيها شنغهاي وهونغ كونغ وسيؤول.

ونقلت الرحلات التسع أكثر من 850 طن كرز على طائرات الشحن «بوينغ 777» التي تصل حمولة الواحدة منها إلى نحو 100 طن.

وتوفر الناقلة حلاً متخصصاً يُسمى «إيميريتس فريش» Emirates Fresh يضمن احتفاظ الفواكه والخضراوات الطازجة والمنتجات الأخرى بنضارتها خلال الرحلة من المصدر إلى وجهتها النهائية.

- هيئة الطرق والمواصلات

تمدّد ساعات عمل مترو

دبي في بعض أيام

ذروة السفر.