«مواصفات»: تطبيق إلزامي لوحدة «الغرام» بدلاً من «التولة» في العطور اعتباراً من 20 فبراير

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) بأنه سيتم إلزام تجار العطور في أسواق الدولة بوضع ملصقات على العبوات توضح التحويل من وحدات القياس الحالية «التولة» إلى نظام القياس بالغرام «الملليلتر» للعطور السائلة، ومنتجات العطور الصلبة كالعود.

وأشارت في تصريحات صحافية على هامش لقاء عقدته، أمس، في دبي، حول نظام تجارة العطور الجديد، إلى أن مطالبة التجار بوضع الملصقات وعدم السماح بتداول أي منتجات تعتمد نظام «التولة» فقط للقياس، سيتم بدءاً من 20 فبراير العام المقبل.

وتفصيلاً، قالت مديرة إدارة المقاييس في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، المهندسة أمينة حسن زينل، إنه «سيتم إلزام تجار العطور في أسواق الدولة بوضع ملصقات على العبوات توضح عمليات التحويل من النظام الحالي للقياس بوحدات (التولة) إلى نظام القياس بالغرام (الملليلتر) للعطور السائلة، ومنتجات العطور الصلبة كالعود، وذلك بداية من عمليات التطبيق الإلزامي بالتحويل لوحدات القياس الجديدة في قطاع تجارة العطور بدءاً من 20 فبراير المقبل».

وأكدت على أهمية ضمان رفع مؤشرات المعرفة لدى شريحة التجار والمورّدين قبل وقت كاف من بدء التطبيق، كما منحت الهيئة مهلة لتوفيق الأوضاع نحو عام كامل، لضمان الانتقال التدريجي السلس إلى الوحدة الجديدة، وتم التنسيق مع الجهات التنظيمية والرقابية في الدولة لضمان أفضل طرق للتطبيق، لافتة إلى أنه تم التواصل مع ما يتجاوز 85 شركة رئيسة لتجارة العطور في الدولة، حضر منها نحو 60 ممثلاً، أمس، باللقاء الذي عقدته الهيئة في دبي حول استعدادات عمليات التحويل.

وأفادت زينل بأن مزايا التحويل لأنظمة القياس الجديدة بقطاع تجارة العطور تشمل حماية التجار والمستهلكين على حد سواء، مع كون نظامي «الملليلتر» للعطور السائلة، ومنتجات العطور الصلبة أكثر دقة في الموازين من النظام الحالي «التولة»، الذي يستخدم للعطور السائلة والصلبة.

وأضافت أن «عملية التحويل لوحدات القياس الجديدة والمعترف بها ضمن معايير القياس الدولية، تفيد في انسيابية عمليات التصدير للأسواق الخارج، التي كانت تستدعي من الشركات التحويل من (التولة) إلى أنظمة القياس الجديدة المستخدمة في مختلف الأسواق الدولية».

وأوضحت أنه «لن يتم السماح بتداول أي عطور تعتمد نظام (التولة) من دون تحويل خلال شهر فبراير المقبل، وسيتم التنسيق مع الدوائر المحلية لتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة بالأسواق»، لافتة إلى أنه من خلال عملية التحويل لأنظمة القياس الجديدة، سيتم تقليل العوائق الفنية أمام قطاع تجارة العطور، التي تقدر بثمانية مليارات درهم، فضلاً عن استخدام معايير قياس مقبولة عالمياً.

وذكرت أن «وحدة (التولة) الحالية لقياس أوزان العطور السائلة توازي 11.66 ملليلتراً، وفقاً لوحدات القياس الجديدة، وهو ما تم قياسه بشكل دقيق، بما يحمي حقوق التاجر والمستهلك».

الأنظمة الجديدة

قالت مديرة إدارة المقاييس في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، المهندسة أمينة حسن زينل، إن «الأنظمة الجديدة تدعم سهولة وانسيابية عمليات شراء السائحين للعطور في أسواق الدولة، مع معرفتهم لتلك الوحدات المتعارف عليها في دولهم لقياس أوزان العطور». وأوضحت أنه «سيتم ذكر مفاهيم (التولة) مع معامل تحويلها بالوحدات الجديدة بالأسواق، ضمن ملصقات على عبوات العطور وعند مداخل المتاجر لفترة عام، لضمان عدم تأثر التجار».