أول 50 زائراً لمكتب «دناتا» الجديد يستفيدون من 200 درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتحت شركة «دناتا» للسفريات، متجرها الـ41 في دولة الإمارات من خلال مكتب مبيعات في «نخيل مول» الذي افتتح أخيرا في جزيرة نخلة جميرا بدبي.

وأفادت «دناتا» في بيان، بأنها ستقدم لأول 50 زائراً للمكتب الجديد فرصة الاستفادة من 200 درهم عند شرائهم في المرة التالية أي شيء، سواء كان رحلة جوية أم إقامة فندقية أم برنامج عطلة، أو بوليصة تأمين على السفر وغيرها.

وبذلك، تكون «دناتا للسفريات» افتتحت ثلاثة متاجر جديدة خلال العام الجاري، توجد في نخلة جميرا، و«موتور سيتي» ومردف.

وأكدت الشركة انها ستواصل تعزيز تواجدها في جميع أنحاء الدولة مع خطط لافتتاح متجر خلال العام المقبل في «دبي هيلز»، فضلا عن متاجر أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وأعربت رئيسة مبيعات التجزئة في «دناتا للسفريات»، إيميلي وليامز، عن سعادتها بافتتاح المتجر الجديد في «نخيل مول» والخطط المستقبلية لافتتاح المزيد في المستقبل. وقالت: «خطتنا هي الاستمرار في توسيع تواجدنا لتغطية جميع المناطق الرئيسة في مختلف مناطق الدولة، لكي يتمكن عملاؤنا من الوصول إلينا بسهولة».

يشار إلى أن متجر «دناتا» الجديد، يستقبل عملاءه في الطابق الأرضي في «نخيل مول»، بين الساعة 10 صباحاً و10 مساء أيام الأحد إلى الأربعاء، وبين 10 صباحاً ومنتصف الليل أيام الخميس والجمعة والسبت.