75 ألف درهم الإيجار اليومي لسيارة فارهة في دبي

المصدر: مدحت السويفي ـ دبي

كشفت جولة لـ«الإمارات اليوم» على شركات ومحال لتأجير السيارات الفارهة في دبي، عن تأجير بعض أنواع هذه السيارات بأسعار مرتفعة جداً، حيث سجلت سيارة رياضية فارهة سعر تأجير يومي راوح بين 70 و75 ألف درهم.

وأفادت الشركات بأن أسعار تأجير أنواع السيارات الفارهة الأخرى، بعيداً عن تلك السيارة التي تعتبر استثناء موجوداً في السوق، تعتمد على العلامة التجارية للسيارة وسنة الصنع والموديل.

الأعلى سعراً

ورصدت الجولة أسعار التأجير اليومي لخمسة أنواع مختلفة من السيارات الفارهة كما يلي: الأولى راوح إيجارها اليومي بين 6200 و7000 درهم، مع شرط دفع تأمين قدره 10 آلاف درهم، فيما جاءت في المرتبة الثانية سيارة رياضية بسعر تأجير يومي يراوح بين 4500 و5000 درهم مع تأمين قيمته 5000 درهم.

وحلّت في المركز الثالث سيارة فاخرة سجلت سعر تأجير يومي رواح بين 4200 و4800 درهم مع دفع تأمين 5000 درهم، بينما جاءت في المرتبة الرابعة سيارة بسعر تأجير راوح بين 4000 و4200 درهم، بينما حلت سيارة بسعر يراوح بين 3900 و4000 درهم خامسةً.

طلب متزايد

إلى ذلك، قال مدير التسويق في معرض «CAR VAULT» لبيع السيارات، عابد علي أكبر، إن تأجير السيارات الفارهة في دبي يشهد طلباً متزايداً مع تحسن الطقس، وارتفاع معدلات السياحة إلى دبي لاسيما من فئة المشاهير.

وأضاف أن دبي تعتبر المدينة السياحية الأهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث توافد المشاهير، مشيراً إلى أن هذه الفئة تعتبر الأكثر طلباً على تلك النوعية من السيارات بجانب رجال الأعمال.

وأوضح أكبر أن بعض السيارات الفارهة والرياضية يراوح تأجيرها في اليوم بين 5000 و7000 درهم بالنسبة للفئات المتميزة، لكنّ هناك بعض السيارات تتجاوز هذا السقف بكثير، نظراً إلى محدودية عددها في الدولة، وسعرها المرتفع الذي يصل بالنسبة لبعضها إلى 12.5 مليون درهم.

مبالغ طائلة

من جهته، قال المدير العام لشركة «دولر» لتأجير السيارات، مروان الملا، إن هناك طلباً كبيراً في السوق على جميع أنواع السيارات الفارهة والرياضية، مدعومة بنمو قطاع السياحة خلال الفترة الحالية، لاسيما بالنسبة للسياح الذي يفضلون زيارة دبي بين نوفمبر وأبريل من كل عام.

وأضاف أن دبي تستقطب السياح من كل الفئات، خصوصاً فئة النخبة، أو المشاهير الذين يميلون أكثر إلى أنواع السيارات الفارهة، لافتاً إلى أن بعضهم يقبل أن يدفع مبالغ طائلة مقابل أن يقود سيارة من الطرز المحدودة الإنتاج.

نمو

بدوره، قال المدير العام لمكتب «فاندوم» لتأجير السيارات، محمد أختر، إن زيادة تدفق السياح إلى دبي، يرفع الطلب على استئجار السيارات بشكل عام، والفارهة أو الرياضية بشكل خاص.

وأشار أختر إلى أن بعض شركات ومكاتب تأجير السيارات حققت، خلال الفترة الماضية، نمواً في أعمالها يصل إلى 30%.