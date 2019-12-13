«أبوظبي التنموية»: اتفاق مبدئي مع Wizz Air لإطلاق شركة طيران اقتصادي

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت شركة أبوظبي التنموية القابضة، عزمها إبرام اتفاق مبدئي لإطلاق شركة طيران اقتصادية محلية جديدة، تتخذ من أبوظبي مقراً لها، بالتعاون مع شركة Wizz Air التي تعد أكبر شركة طيران اقتصادي في وسط أوروبا وشرقها، مشيرة إلى أن الناقلة الجديدة ستكون أول شركة طيران تحمل علامة Wizz Air خارج القارة الأوروبية.

وأوضحت «أبوظبي القابضة» في تصريحات، أمس، بمناسبة الإعلان عن الشركة الجديدة، أنه سيتم تأسيس الشركة في إطار شراكة مشتركة مع Wizz Air، متوقعة أن تدشن الناقلة رحلاتها خلال النصف الثاني من العام المقبل.

وبينت «أبوظبي القابضة» أنه من المقرر أن تمتلك الشركة الجديدة أسطول طائرات «إيرباص إيه 321 نيو»، على أن تنطلق رحلاتها في أسواق يصل عدد سكانها إلى خمسة مليارات عميل في أوروبا ومناطق أخرى.

وقال الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة مطارات أبوظبي، إن مطار أبوظبي الدولي يواصل مسيرته لتحقيق النمو كبوابة رئيسة لدولة الإمارات والمنطقة بشكل عام، مشيراً إلى أن «أبوظبي للمطارات» ترحب بمثل هذه الاتفاقيات التي ستسهم بدعم مسيرة الشركة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستمر للدولة. وأضاف أن «أبوظبي للمطارات»، تتطلع إلى بناء شراكة متميزة مع Wizz Air على امتداد السنوات المقبلة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي التنموية القابضة، محمد حسن السويدي، إن «الشراكة مع Wizz Air التي تحظى بحضور قوي وسمعة راسخة في أسواق الطيران بأوروبا، ستسهم في دعم مكانتنا كشريك حكومي موثوق بمهمة واضحة، تهدف إلى تعزيز القطاعات الاقتصادية الرئيسة غير النفطية لأبوظبي».

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات أبوظبي، برايان تومبسون، خلال مؤتمر صحافي، أمس، إن إطلاق شركة الطيران الجديدة، يؤكد المقومات المميزة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي من بنية تحتية راسخة، فضلاً عن المنظومة القوية التي يتبناها مطار أبوظبي لنقل المسافرين.

وذكر تومبسون أن تأسيس شركة الطيران الاقتصادية الجديدة، والإجراءات المرتبطة بدخول الاتفاقية حيز التطبيق النهائي يخضع للحصول على كل الموافقات الداخلية والخارجية، ومنها استيفاء الشركة الجديدة جميع الشروط التنظيمية، من جانب الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات والخاصة بالحصول على شهادة الصلاحية كمشغل طيران معتمد من قبل الهيئة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة Wizz Air القابضة جوزيف فارادي، إن الشركة فخورة بالإعلان عن الاتفاق المبدئي لإطلاق أول شركة طيران تحمل العلامة التجارية لها خارج أوروبا في أبوظبي.

إضافة وجهات جديدة

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة Wizz Air القابضة، جوزيف فارادي، إن شركة الطيران الجديدة ستضيف ما يراوح بين 50 و100 وجهة لشبكة مطار أبوظبي، منها وجهات جديدة للمرة الأولى.

وأفاد بأن Wizz Air تسير رحلاتها إلى 700 وجهة، فضلاً عن رحلات ترانزيت إلى 153 وجهة في 44 دولة، مشيراً إلى أن الشركة تدرس التوسع خارج أوروبا، لاسيما في إفريقيا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وروسيا.