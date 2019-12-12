3.8 مليارات درهم استثمارات التوسعات الجديدة في «ميناء خليفة»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشف مدير ميناء خليفة بالإنابة، محمد عيضة المنهالي، عن استثمار «موانئ أبوظبي» 3.8 مليارات درهم في أعمال تطوير جديدة في «ميناء خليفة»، وتتوزع هذه الاستثمارات في كلٍّ من الرصيف الجنوبي، والمنطقة اللوجستية للميناء بقيمة 2.2 مليار درهم، إلى جانب توسعات جديدة في مرافئ أبوظبي بقيمة 1.6 مليار درهم.

وأوضح المنهالي، في مؤتمر صحافي عقده أمس، في مقر ميناء خليفة، بمناسبة مرور سبع سنوات على افتتاح الميناء، الذي دشنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في الثاني عشر من ديسمبر 2012، أن «أعمال تطوير الرصيف الجنوبي، التي يتوقع أن يتم الانتهاء منها في الربع الأول من عام 2021، تتضمن بناء جدار رصيف بطول ثلاثة كيلومترات، مع غاطس بعمق 18.5 متراً، لاستخدامهما في الشحنات العامة ومناولة البضائع المدحرجة، بالإضافة إلى إنشاء ثمانية أرصفة للرسوّ وساحة بمساحة 1.3 مليون متر مربع».

وأضاف أن أعمال التوسع في منطقة ميناء خليفة اللوجستية للاستخدامات المتعددة الأغراض، تتضمن إنشاء جدار رصيف بطول 3.1 كيلومترات وعمق ثمانية أمتار، إلى جانب إنشاء 15 رصيفاً للرسوّ وساحات للتخزين، وذلك لتلبي الاحتياجات الخاصة بشركات الشحن العاملة هناك، مشيراً إلى أنه يجري تنفيذ هذا المشروع على مراحل عدة، ومن المقرّر الانتهاء من المرحلة الأولى من توسعة الرصيف الجنوبي بحلول الربع الأخير من العام المقبل، في حين يتم استكمال المرحلة الثانية وأعمال التوسع في منطقة ميناء خليفة اللوجستية بحلول الربع الأول من عام 2021.

وأفاد المنهالي بأن التوسعات تسهم في توفير أكثر من 2800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وما يزيد على 3.2 مليارات درهم، في إجمالي الناتج المحلي لإمارة أبوظبي بحلول عام 2025.

ولفت المنهالي إلى أن مشروع توسعة «مرافئ أبوظبي» يضم زيادة طول الرصيف من 1400 متر إلى 2265 متراً، وإضافة 10 رافعات جديدة، وسيؤدي ذلك إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية من 2.5 مليون حاوية نمطية إلى خمسة ملايين حاوية نمطية، كما تشتمل التوسعات الجديدة على تبني التقنيات المتطورة في مناولة الحاويات مثل النظام الآلي لتحميل وتفريغ الشاحنات.

وأشار المنهالي إلى أنه سيتم تمويل هذه التوسعات، من خلال التمويل الذاتي، وعبر اتفاقيات مع عدد من البنوك المحلية في الدولة.

وأكد أن «إكسبو 2020 دبي» سيسهم في زيادة الحركة بميناء خليفة، وجميع موانئ الدولة على السواء.

«كوسكو أبوظبي»

قال نائب الرئيس التنفيذي لمحطة «كوسكو» أبوظبي، ناصر البوسعيدي، إنه في الذكرى السنوية الأولى لإطلاق محطة «كوسكو أبوظبي» للحاويات، التي تصادف هذا الأسبوع، بدأت المحطة العمل بكامل طاقتها التشغيلية، موضحاً أنه تم الانتهاء من إنجاز 25% من المرحلة الأولى، من محطة فرز الحاويات في ميناء خليفة، وسيتم الانتهاء من إنجاز المحطة بأكملها في الربع الأخير من عام 2020، باستثمارات تبلغ 75 مليون درهم على الأقل، بينما يتم الانتهاء من المحطة بأكملها عام 2021.