استحداث 8000 فرصة وظيفية للمواطنين في المصارف والتأمين بحلول 2022

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

اعتمدت لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي نظام نقاط التوطين في قطاعي المصارف والتأمين بهدف رفع مستهدفات التوطين، وذلك من خلال استحداث أكثر من 8000 وظيفة للمواطنين لدى القطاعين المذكورين خلال السنوات الثلاث المقبلة، تنفيذاً لحزمة قرارات التوطين التي اعتمدها، أخيراً، مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي، أخيراً، في مقر معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بمدينة دبي الأكاديمية، لشرح مستجدات نظام النقاط في التوطين المصرفي، الذي يعد ملفاً استراتيجياً، ويشكّل إحدى أولويات الأجندة الوطنية لـ«رؤية الإمارات 2021».