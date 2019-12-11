وزير السياحة المكسيكي: طيران الإمارات تساهم في تنويع أسواق المكسيك السياحية

المصدر: شريف اليماني – مكسيكو سيتي

قال وزير السياحة المكسيكي، ميجيل توركو ماركيز، إن بلاده تتوقع زيادة في تدفق السياح إليها خلال الفترة المقبلة بعد تدشين خط الطيران الجديد بين دبي ومكسيكو سيتي.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقد يوم 10 ديسمبر أن عدد السياح الوافدين من الإمارات خلال العام الماضي بلغ 523 ألف سائح فقط بزيادة 8.1% عن عام 2017، مشيرا إلى أن افتتاح الخط الجديد لن يجذب سياحا من دولة الإمارات فقط، ولكن أيضا من دول أسيا، خاصة الهند، كما توقع زيادة عدد السياح من اسبانيا في ظل مرور الخط الجديد ببرشلونة.

وذكر أن هذا الخط الجديد يأتي ضمن استراتيجية دولة المكسيك لتنويع الأسواق السياحية التي تعتمد عليها الدول بدلا من تركزها على خمسة أسواق رئيسية، مشيرا إلى أن المكسيك استقبلت 15.52 مليون سائح خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر، 55.5% منهم قدموا من الولايات المتحدة، و11.4% منهم قدموا من كندا، و3.2% من المملكة المتحدة، و3.1% من كلومبيا، و2.2% من الأرجنتين.

وأشار إلى أن الخط الجديد لطيران الإمارات يخدم خطة وزارة السياحة المكسيكية الهادفة إلى زيادة أعداد السياح بصورة مستمرة، موضحا أنه أصبح الآن أمام السائح في المنطقة العديد من السبل للوصول إلى المكسيك.

وأشار إلى أن الخط الجديد بدأ برحلة واحدة يوميا فقط، ومن الممكن أن تزيد عدد الرحلات يوميا، وفقا لحجم الطلب على الخط الجديد.

وأوضح أن الخدمة الجديدة متماشية مع خطة المكسيك السياحية الرامية إلى فتح أسواق جديدة وتعزيز التواصل مع الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن طيران الإمارات تعد الناقلة رقم 43 التي تشغل رحلات دولية إلى المكسيك.

وأوضح أن إطلاق هذه الخدمة يسهم بصورة كبيرة في توسيع شبكة الشركة للتواصل مع العالم من خلال إضافة رحلات يومية إلى دبي وما بعدها.

وأصبحت دبي وجهة مفضلة للمكسيكيين، إذ تُظهر أرقام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أن أعداد المكسيكيين الذين زاروا دبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019 سجلت نموا بنسبة 32% مقارنة بالفترة ذاتها من نفس الفترة من العام الماضي.

وغادرت أولى رحلات الخط الجديد الساعة يوم الإثنين الماضي الساعة 3:30 فجرا ووصلت برشلونة الساعة الثامنة صباحا، وبعدها غادرت إلى مكسيكو سيتي ووصلت عند الساعة 4:15 عصرا.

أما رحلة العودة "ئي كيه 256"، فتقلع من مكسيكو سيتي في الساعة 7:40 مساء وتصل إلى برشلونة في الساعة 1:35 من بعد ظهر اليوم التالي، ثم تغادر برشلونة في الساعة 3:15 عصراً لتهبط في دبي في الساعة 12 و45 دقيقة، اي بعد منتصف الليل بخمس وأربعين دقيقة، ما يوفر للركاب مواصلة سفرهم بسهولة مع فترات انتظار قصيرة إلى العديد من الوجهات في الهند وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط.