"اتصالات" تطلق باقة المكالمات اللامحدودة لقطاع الأعمال

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت "اتصالات" اليوم عن إطلاق "باقات الأعمال غير المحدودة" التي توفر من خلاها لأصحاب الأعمال مكالمات محلية ودولية لا محدودة للمرة الأولى في دولة الإمارات.

يأتي ذلك بعد النجاح الذي حققته "اتصالات" مؤخرًا من خلال إطلاق باقات "Freedom Unlimited"، والتي توفّر مكالمات محلية ودولية غير محدودة لمشتركيها من قطاع الافراد.

وتفصيلاً، بات بإمكان رواد الأعمال من خلال باقات الأعمال الجديدة، إجراء مكالمات محلية غير محدودة في دولة الإمارات عبر باقة "Business Infinite" بنظام الفاتورة، وذلك بإيجار شهري قدره 350 درهما، أو خيار الاستمتاع بمكالمات دولية محلية غير محدودة عبر باقة 600 درهم.

كما يمكن لأصحاب الأعمال الاستفادة من السعات الأعلى التي توفرها باقات الأعمال اللامحدودة، سواءً من دقائق تجوال، أو بيانات محلية ودولية، إضافة إلى رقم مميز VIP، حيث أنه ومن خلال باقة ‘Business Infinite 900’ يمكن الاستمتاع بـ 500 دقيقة واردة و 100 دقيقة صادرة أثناء التجوال، وأيضاً 100 جيجابايت من البيانات المحلية، و 1 جيجابايت من البيانات أثناء التجوال، في حين يمكن لمشتركي ‘Business Infinite 1200’ الاستفادة من 1000 دقيقة واردة و 200 دقيقة صادرة أثناء التجوال، علاوةً على 125 جيجابايت من البيانات المحلية، و 2 جيجابايت أثناء التجوال الدولي.

وتعليقاً على ذلك، قال نائب الرئيس الأول للشـركات الصغيرة والمتوسطة في "اتصالات" عصام محمود: "إن الباقة ستجعل من عملية التواصل أكثر سهولة لأصحاب الأعمال، من خلال تمكينهم من إجراء مكالمات محلية ودولية لا محدودة تجعل من بيئة العمل أكثر مرونة وإنتاجية. مضيفاً أن هذا الإطلاق يأتي تأكيداً على مساعي ’اتصالات‘ المستمرة لتلبية احتياجات ومتطلبات قطاع الأعمال في دولة الإمارات".

ويمكن لعملاء "اتصالات" من قطاع الأعمال إجراء مكالمات غير محدودة على أي هاتف محمول أو ثابت في دولة الإمارات المتحدة أو على غالبية الوجهات الدولية - مما يتيح لهم التحدث دون انقطاع مع شركائهم في العمل والاتصال بحرية مع نظرائهم خارج الإمارات العربية المتحدة.