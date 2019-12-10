الإمارات تتصدّر المشهد العالمي للألياف الضوئية للعام الثالث على التوالي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرها المشهد العالمي بتحقيقها أعلى نسبة نفاذ لشبكة الألياف الضوئية الواصلة للمنازل (FTTH)، للعام الثالث على التوالي، ما يجعلها مركزاً للابتكار الرقمي الشامل، وحاضنةً لأحدث التقنيات والحلول الذكية بفضل إمكاناتها الشبكية المتطورة.

وبحسب آخر تقرير صادر عن المجلس العالمي للألياف الضوئية الواصلة للمنازل، ظهر تربع دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس قائمة الدول التي تمتلك شبكات الألياف الضوئية على مستوى العالم بربطها 95.7% من المنازل في الدولة، لتتجاوز بذلك كلاً من سنغافورة والصين وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ واليابان.

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس المجلس العالمي للألياف الضوئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جوان كولينا: "تكمن أهمية الألياف الضوئية اليوم في قدرتها على دعم الإمكانات الشبكية المستقبلية، خصوصاً مع إطلاق شبكة الجيل الخامس 5G، بما يسهّل من توفير أهم التقنيات الحديثة، ودفع عجلة الابتكار الشامل، لافتاً في هذا السياق إلى الدور الرئيس الذي تلعبه "اتصالات" بفضل استثماراتها المتواصلة للارتقاء بالقدرات الشبكية، حتى أصبحت شبكتها اليوم الأسرع والأكثر تطوراً في المنطقة، الأمر الذي أسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة على الخارطة العالمية في هذا المضمار للعام الثالث على التوالي".

ومع استراتيجية "اتصالات" الطموحة، المتمثلة في "قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات"، فإن شبكة "اتصالات" تعد العامل الرئيس في تمكين التحول الرقمي لعملائها، حيث تركّز "اتصالات"، بشكل مستمر، على الاستثمار في الابتكار وتقنيات وخدمات الجيل المقبل لتعزيز قدرات الشبكة وإثراء تجربة العملاء، كما أن هذا الإنجاز الكبير لم يكن ليتحقق لولا الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، في دعم مسيرة التطوير والتحديث للبنية التحتية لقطاع الاتصالات".

وتأتي أهمية "شبكة الألياف الضوئية" في ظل هذا العالم المتصل، لقدرتها على تمكين التقنيات المستقبلية، مثل الواقع المعزز والروبوتات والذكاء الاصطناعي، كما تمكّن المستخدمين من الاستفادة من السرعات والسعات العالية التي تتطلبها التطبيقات الذكية والألعاب الرقمية الحديثة، علاوةً على الاستمتاع بمشاهدة فيديو عالي الوضوح وغيرها.

كما تسهم شبكة الألياف الضوئية في دفع وتيرة التحول الرقمي لقطاع الأعمال، من خلال تمكين تقنيات الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، علاوةً على ابتكار حلول وتقنيات وتطبيقات متقدمة. الأمر الذي يعزز من القدرات المستقبلية على كل المستويات، ويؤكد في الوقت ذاته دور "اتصالات" المحوري في تمكين التحول الرقمي.