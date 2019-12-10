«تنظيم الاتصالات» و«هواوي» تطلقان مختبراً مفتوحاً للجيل الخامس

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وشركة «هواوي» الصينية، عن إطلاق المختبر المفتوح للجيل الخامس وإنترنت الأشياء، وذلك على هامش فعاليات «مؤتمر الإمارات للجيل الخامس»، الذي نظمته الهيئة يومي الثامن والتاسع من ديسمبر الجاري، واستضافت خلاله أكثر من 400 خبير ومتحدث في مجال شبكات الجيل الخامس.

وأفاد بيان صدر أمس بأن المختبر المفتوح يهدف إلى تعزيز خدمات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء في جميع أنحاء دولة الإمارات، ودفع الابتكار والتعاون في مختلف القطاعات، لإنشاء منظومة متكاملة مفتوحة من شأنها أن تعزز تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ووفقاً للبيان، ستركز «تنظيم الاتصالات» و«هواوي» من خلال هذا المختبر على قطاع الأعمال بشكل أساسي، بما في ذلك حلول الذكاء الاصطناعي، والاتصال اللاسلكي الثابت، وكاميرات المراقبة، إضافة إلى الخدمات الموجهة إلى شريحة المتعاملين، مثل الألعاب السحابية، والواقع الافتراضي.

وستوفر «الهيئة» و«هواوي» لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلي من خلال هذا المختبر بيئة حقيقية، يمكن للشركاء من خلالها تجربة وابتكار والتحقق من أحدث تطبيقات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، ما يسهم في تطوير وتعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلي، ويتيح إدخال تكنولوجيا الجيل المقبل التي ستسهم في بناء عالم ذكي ومتصل بشكل كامل.

ورحب المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، بهذه المبادرة المشتركة بين الهيئة و«هواوي»، التي تندرج ضمن انفتاح الهيئة على إقامة شراكات مع القطاع الخاص.