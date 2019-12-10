«اتصالات».. شبكة «المحمول» والنطاق العريض الأسرع في المنطقة

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

صنفت شركة «أوكلا» Ookla العالمية المتخصصة في تطبيقات اختبار سرعة النطاق العريض وشبكات الهاتف المحمول وتحليل سرعة تنزيل وإرسال البيانات، شركة «اتصالات»، باعتبارها شبكة الهاتف المحمول الأسرع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشبكة النطاق العريض الأسرع في دول مجلس التعاون الخليجي، وإفريقيا، والمنطقة العربية خلال عام 2019.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن هذا التصنيف اعتمد على تحليل دقيق تقوم به «Ookla» لملايين الاختبارات التي يقوم بها المتعاملون عبر كل شبكة للتحقق من سرعات الإنترنت، باستخدام تطبيقات مختلفة على منصات الهاتف المحمول.

وقال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـOokla، دوج ستليز، إن «اتصالات» تؤكد من خلال حصولها على هذا التكريم التزامها طويل الأجل، بمواصلة ريادتها لصناعة الاتصالات إقليمياً وعالمياً، لاسيما أن أهمية هذا التكريم تنبع من اعتماده على اختبارات يقوم بها المتعاملون عبر كل شبكة.

وأضاف: «سلطت أحدث النتائج التي توصلت إليها Ookla الضوء على إنجازات (اتصالات) غير المسبوقة في شبكة الهاتف المحمول، وشبكة النطاق العريض في دول مجلس التعاون الخليجي، وإفريقيا، والمنطقة العربية على التوالي. ونحن على ثقة بأن هذه النتائج والإنجازات أسهمت بدور مهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كواحدة من أفضل خمس دول في العالم تقدماً من حيث شبكة الهاتف المحمول، على حسب مؤشر Speedtest Global Index الصادر في أكتوبر 2019، فضلاً عن تصنيف (اتصالات) ضمن أعلى 10 شبكات نطاق عريض تقدماً وتطوراً في العالم، إذا ما تمت مقارنة الربع الثالث من عام 2018 بالربع الثالث من عام 2019».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في «اتصالات»، المهندس خليفة الشامسي: «نحن سعداء في (اتصالات) لحصولنا على لقب أسرع شبكة هاتف محمول في الدولة والمنطقة من شركة Ookla العالمية، وبالشكل الذي يسهم في تحقيق أهداف دولة الإمارات في التحول إلى حكومة ذكية، وتمكين الاقتصاد الرقمي. كما يأتي هذا التكريم أيضاً للتأكيد على الجهود التي تبذلها قيادة (اتصالات)، واستعداداتها لمواصلة الاستثمار في البنى التحتية والشبكية، وبالشكل الذي يلبي حاجات ومتطلبات شبكاتها المستقبلية». ولفت إلى أن هذا التصنيف يأتي نتيجة لرؤية الشركة ولاستراتيجيتها المتمثلة في «قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات»، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه «اتصالات» استثماراتها في الابتكار، بما يعزز من قوة وكفاءة شبكتها.