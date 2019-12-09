تأهيل 107 متخصصين في صناعة الخدمات المالية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفل مركز التدريب والاختبارات المهنية بتأهيل 107 من الوسطاء والمحللين الماليين والعاملين بصناعة الخدمات المالية، الذين نجحوا في اجتياز برنامج اختبارات الترخيص المهني للدورة 2018-2019، التي تمت بالتعاون مع المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار بالمملكة المتحدة (CISI).

وأفادت هيئة الأوراق المالية والسلع في بيان، أمس، بأن الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور عبيد سيف الزعابي، وزع خلال حفل تكريم أقيم في مبنى الهيئة بدبي، شهادات اجتياز برنامج اختبارات الترخيص المهني على الخريجين الذين أنجزوا متطلبات البرنامج، وأصبحوا مؤهلين للعمل في قطاع أسواق رأس المال بالدولة، والأسواق العالمية.

وقال الزعابي إن «مركز التدريب والاختبارات المهنية» يتقدم كل عام بخطوات واسعة للأمام، وإنه نجح على مدار السنوات التسع التي مضت من عمره في ترسيخ مكانته في مجال التطوير المهني المتخصص في صناعة الأوراق المالية، على الصعد المحلية والإقليمية والدولية، مؤكداً أن المركز أصبح بمثابة بيت خبرة يوفر خبراته للهيئات المناظرة في المنطقة.