«تاجر» تساعد رائدة الأعمال آمنة على ترويج مشروعها عبر منصات عدة

المصدر: سامح عوض الله - دبي

ساعدت رخصة «تاجر»، التي تصدرها اقتصادية دبي لترخيص المشروعات التجارية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رائدة الأعمال الإماراتية آمنة محمد، على عرض منتجاتها في مجال التصنيع الغذائي عبر منصات عدة، ما عزز قدرتها على توسيع أعمالها، وترويج منتجاتها على شريحة أكبر من المستهلكين والمتعاملين.

«بايتس بيرسنت»

وقالت رائدة الأعمال آمنة محمد إن مشروعها الذي أطلقت عليه اسم «بايتس بيرسنت» يتبع نشاط تحضير الحلويات والسكاكر في رخصة «تاجر»، وهو النشاط الذي يشمل تحضير أنواع الحلويات الشرقية أو الأوروبية، وتقديمها للجمهور للاستهلاك الفوري، إضافة إلى بعض المشروبات الخفيفة، مثل الشاي والمرطبات، كما يشمل تحضير الكعك والسكاكر بأنواعها. وأوضحت أن «بايتس بيرسنت» مشروع إماراتي لتحضير أصناف متعددة من الحلويات والموالح الخفيفة التي تناسب تجمعات الأهل والأصدقاء والمناسبات والأعياد، ويقدّم أصنافاً إماراتية تراثية عدة، منها الـ«خنفروش» المميز بنكهة الهيل والزعفران، والتمر المحشو مع رشة من المكسرات، إضافة إلى «كعك التمر»، و«كعك السينابون»، وبيتيفور النوتيلا، وأوريو بايتس، والرولات الذهبية، والبسكويت المالح.

بداية المشروع

تروي آمنة قصة بداية مشروعها في مايو 2018، عندما حضّرت أصنافاً محددة، وجرى توزيعها على الأهل والأصدقاء لأخذ رأيهم ومقترحاتهم، مؤكدة أن تلك الأصناف لاقت إعجاب الكثيرين، ومن هنا توسع المشروع، وأضافت أصنافاً جديدة تدريجياً نالت إعجاب الجمهور على حسابها على موقع «إنستغرام» @bites.percent.

ولفتت آمنة إلى أنه بعد حصولها على رخصة «تاجر»، تمكنت من الحفاظ على الاسم التجاري على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها سهلت عملية فتح حساب بنكي باسم المشروع. وشاركت في العديد من المعارض المختلفة في دبي من دون أي رسوم، كخدمة مقدمة إلى أصحاب رخصة «تاجر».

وأكدت أن رخصة «تاجر» تزيد ثقة المتابعين والمستهلكين من إمارة دبي، وهم الأكثر طلباً على المنتجات، يليهم المستهلكون في أبوظبي ثم الإمارات الأخرى.

رخصة «تاجر»

يأتي إطلاق رخصة «تاجر» من اقتصادية دبي، تجسيداً لتوجيهات الحكومة، لاحتضان ودعم الشباب ومشروعاتهم التجارية، وتمكينهم من استمرارية النجاح، والنهوض بهم نحو توسيع أعمالهم في الأسواق المحلية، إذ تعتبر إمارة دبي المنصة المثالية لجميع أنواع الشركات ابتداءً من الناشئة، إضافة إلى الراغبة في الانطلاق، وتحقيق مشروعاتها التوسعية في قطاع الأعمال.

وتحرص اقتصادية دبي على تقديم حلول مبتكرة لدعم مشاركة أصحاب المشروعات التجارية التي تدار من مواقع التواصل الاجتماعي في الحياة الاقتصادية، والإسهام بتلك المشروعات التي تعد دفعة قوية لتعزيز المشاركة في الاقتصاد الوطني.

ويعمل فريق رخصة «تاجر»، بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، لدعم مشروعات الشباب وتحويلها إلى مشروعات مستقبلية ناجحة تلعب دوراً مهماً في نمو اقتصاد الوطن المستدام.

4077 رخصة

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري 4077 رخصة «تاجر» منذ إطلاق المبادرة، وحتى 28 نوفمبر 2019.

وشكلت الجنسية الإماراتية 2744 رخصة بنسبة 67% من إجمالي الرخص الصادرة، فيما استحوذت الإناث على النسبة الأعلى من الرخص، بعد أن سجلن 2490 رخصة بنسبة 61% من إجمالي عدد الرخص، فيما سجل الذكور 1587 رخصة بنسبة 39% من الإجمالي.

ويمكن للراغبين الحصول على الرخصة في دقائق معدودة من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني dedtrader.ae، واتباع خطوات التسجيل من خلال بيانات الهوية، ومن ثم اختيار نوع النشاط، وتحديد مواقع مزاولة النشاط وذكر اسم الحساب الذي تتم من خلاله عملية عرض المنتجات والخدمات.

آمنة محمد:

«رخصة (تاجر) تزيد ثقة المتابعين والمستهلكين

من إمارة دبي، وهم الأكثر طلباً على المنتجات».