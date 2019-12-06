جناح «طيران الإمارات».. صنع مستقبل الطيران التجاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يعتبر جناح شركة «طيران الإمارات» في معرض «إكسبو 2020 دبي»، فرصة لاستكشاف مستقبل الطيران والتأثير فيه. ويمكن لزائري الجناح، الذي يتبنى موضوع «صنع مستقبل الطيران التجاري»، الاستمتاع بعرض ضوئي فريد من نوعه كل ليلة، فضلاً عن الاطلاع على التقنيات والابتكارات المستقبلية وتجربتها تفاعلياً. wكما يمكن للزائرين اختبار مستقبل الطيران في مختبر المستقبل، الذي يتيح تجربة بأذرع روبوتية على مواد المستقبل المعدنية والمركبة المبتكرة، التي سيؤدي اعتمادها إلى تحسين أداء الطائرات واستهلاك الوقود، نظراً إلى خفة وزنها ومتانتها.

وستتاح أمام الزوار أيضاً فرصة التعرّف إلى المبادئ الأساسية للديناميكا الهوائية والطيران، إلى جانب استكشاف مدى تسارع اكتساح التطورات التكنولوجية ميدان الصناعة الجوية واستخداماتها المستقبلية، في سياق المساعي المتواصلة لخبراء التصميم الرامية إلى استحداث وسائل لتجاوز الحدود القائمة.