15.88 مليوناً عدد السياح ونزلاء الفنادق في أبوظبي ودبي خلال 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

واصل قطاع السياحة في أبوظبي ودبي نشاطه، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، محققاً نمواً بنسبة 4%، بحسب الأرقام التي تصدرها إدارات السياحة في الإمارتين، وجرى توثيقها من قبل المصرف المركزي في تقرير المراجعة ربع السنوية المخصص لرصد التطورات الاقتصادية والمالية التي تشهدها الدولة.

وارتفع عدد السياح الدوليين ونزلاء الفنادق في أبوظبي ودبي إلى 15.88 مليوناً منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر، مقارنة بنحو 15.26 مليوناً في الفترة نفسها من عام 2018.

وتصنف إمارتي دبي وأبوظبي بكونهما الوجهتين السياحتين الرئيستين في دولة الإمارات، لذا فإن نسبة مشاركتهما في الناتج المحلي الخاص بقطاع السياحة يتجاوز 80%.

وتظهر الإحصاءات الرسمية ارتفاع إجمالي عدد السياح الأجانب وضيوف الفنادق إلى إمارة دبي، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر2019 بنحو 12.08 مليون سائح، بنمو نسبته 4.3%، مقارنة بـ11.58 مليوناً في الفترة ذاتها من عام 2018.

وتشير البيانات، التي نشرتها دائرة السياحة في دبي، إلى أن نحو 56.3%، تعادل 6.3 ملايين سائح من السياح الوافدين إلى دبي منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر 2019، أقاموا في فنادق الإمارة. وسجلت أرقام تعداد نزلاء الفنادق الأجانب زيادة بنسبة 8.7%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، حيث ارتفعت بنحو 550 ألف نزيل.

ولاتزال البيانات الخاصة بدبي تشير إلى اتجاه صعودي في عدد نزلاء الفنادق الدوليين خلال الفترة المتبقية من 2019.

وفي أبوظبي سجل ضيوف الفنادق الأجانب في الإمارة، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر2019، ارتفاعاً بنسبة 3%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

يشار إلى أن جميع مؤشرات نزلاء الفنادق الدوليين في أبوظبي تشير إلى أن الإشغال يسير في اتجاه تصاعدي خلال 2019.