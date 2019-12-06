«الاقتصاد»: استدعاء 219 سيارة «فورد» و«لينكون» لإصلاح منظومة «التوجيه»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق حملة استدعاء لدواعي السلامة على مستوى الدولة، تشمل 219 سيارة «فورد فيوجين» المصنعة بين عامي (2013 و2016)، و«فورد إيدج» المصنعة بين عامي (2015 و2016)، و«لينكون إم كيه زد» المصنعة بين عامي (2013 و2016)، و«لينكون إم كيه إكس» 2016 المصنعة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، وذلك بالتعاون مع شركة «الطاير للسيارات» الوكيل المحلي المستورد لسيارات «فورد» و«لينكون» في الدولة، وشركة «بريميير موتورز» الوكيل الرسمي لسيارات «فورد» و«لينكون» في أبوظبي.

وقالت الوزارة، في تقرير أصدرته أمس، إن الاستدعاء يرجع الى تآكل «براغي» تروس محرك منظومة التوجيه، حيث إنه في بعض السيارات المشمولة بالاستدعاء، في حال تعرضها لأجواء عالية الملوحة، قد ينتج عنه زيادة التآكل وتصدع واحد أو أكثر من «البراغي» الثلاث لمحرك تروس التوجيه، ما قد يتسبب في فقد قدرة مساعد توجيه المركبة، موضحة أنه رغم استمرار الربط الميكانيكي بين عجلة القيادة والطريق في جميع الأحوال، فإن نظام التوجيه يتحول إلى النمط اليدوي، ما يساعد على توجيه المركبة بشكل آمن.

وأوضحت الوزارة أن شركتي «الطاير»، و«بريميير» ستبادران بالتواصل مع المستهلكين المعنيين لإبلاغهم بالاستدعاء، وطلب إحضار السيارات، لإجراء عمليات الإصلاح بمجرد توافر قطع الغيار اللازمة في السيارات المشمولة بالاستدعاء، على أن تتم عملية الإصلاح بشكل مجاني من دون تحميل المستهلكين أي أعباء.

وأشارت إلى أن حملة الاستدعاء تأتي تماشياً مع حرص الوزارة على المتابعة الدائمة والمتواصلة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق الدولة، سعياً إلى حماية المستهلكين من أي أخطار أو أضرار محتملة.