شركات: «إكسبو 2020 دبي» يزيد الطلب على تأجير السيارات

المصدر: مدحت السويفي – دبي

توقع مديرو شركات تأجير سيارات، في الدولة، تحسناً كبيراً في القطاع، بالتزامن مع معرض «إكسبو 2020 دبي»، مشيرين إلى أن القطاع من أهم القطاعات التي ستستفيد من الزخم الذي سيحدثه المعرض لفترة طويلة، سواء قبل انطلاقه أو خلال انعقاده على مدى ستة أشهر.

وقالوا، لـ«الإمارات اليوم»، إن التوقعات تشير إلى تسجيل زيادة في الطلب على تأجير السيارات، بنسبة تصل إلى 30%، خلال الأشهر الستة المقبلة، ومن ثم ارتفاعها تدريجياً في الأشهر التالية، مشيرين إلى أن القطاع سيكون الأكثر استفادة من انتعاش قطاعات خدمية أخرى، لاسيما السياحة مع الزيادة الكبيرة في عدد السياح إلى الدولة.

نشاط ملحوظ

وتفصيلاً، توقع المدير العام لشركة «دولار» لتأجير السيارات في الإمارات وسلطنة عمان، مروان الملا أن يشهد قطاع تأجير السيارات في السوق الإماراتية نشاطاً ملحوظاً، مع اقتراب انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي».

وقال إنه وفقاً للمعطيات الحالية بخصوص المعرض المرتقب، من المنتظر أن يسجل القطاع خلال الأشهر الستة المقبلة، زيادة في الطلب على تأجير السيارات بنسبة تصل إلى 30%، مع ارتفاعها تدريجياً في الأشهر التالية، وصولاً إلى نسب عالية جداً لما قبل تنظيم المعرض.

وأضاف أن ذلك سيعتمد على النمو الكبير في أعداد زوار «إكسبو 2020 دبي»، خصوصاً السياح من خارج الدولة.

زيادة الطلب

من جهته، قال مدير التسويق في شركة «كار فايولت» لتأجير السيارات في دبي، عابد علي أكبر، إنه من المتوقع أن ينمو قطاع تأجير السيارات بشكل كبير، خلال الأشهر المقبلة، بالتزامن مع استضافة الدولة «إكسبو 2020 دبي».

وأكد أن القطاع بدأ بالتحرك نحو الانتعاش منذ أكتوبر الماضي، متوقعاً أن تستمر زيادة الطلب على تأجير السيارات، خلال الفترة المقبلة، كلما اقتربنا من الأشهر الأخيرة لتنظيم المعرض. وأشار إلى أن وجود عدد كبير من شركات تأجير السيارات في السوق المحلية، يوجد منافسة بين تلك الشركات في تقديم خدمات متميزة وعالية الجودة بالسوق. وذكر أن قطاع تأجير السيارات سيكون الأكثر استفادة من انتعاش القطاعات الخدمية الأخرى، مثل قطاع السياحة والضيافة، الذي سيستفيد بدوره من «إكسبو 2020 دبي».

تزايد السياح

بدوره، قال مدير شركة البرق لتأجير السيارات في دبي، أحمد البيطار، إن جميع المؤشرات تؤكد انتعاش تأجير السيارات بشكل ملحوظ، قبل وخلال فترة انعقاد معرض «إكسبو 2020 دبي» على مدى ستة أشهر، لاسيما مع تزايد عدد السياح للدولة وتحسن الطقس، خصوصاً خلال أشهر نوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير ومارس وأبريل، التي تعتبر أفضل أشهر العام بالنسبة للسياحة في الإمارات.

وأضاف أن قطاع تأجير السيارات في الإمارات سيكون واحداً من أكثر القطاعات استفادة من نمو الأعمال والسياحة، المرتبطة بالمعرض الدولي المرتقب الذي سيؤثر إيجاباً في جميع القطاعات خلال الأشهر القليلة المقبلة، وحتى تنظيم المعرض، وخلال فترة تنظيمه، لافتاً إلى أن قطاع تأجير السيارات مرتبط بنمو قطاعات أخرى، منها القطاع السياحي المتوقع أن يشهد طفرة كبيرة خلال المعرض وقبله.

• %30 زيادة في الطلب على تأجير السيارات، خلال 6 أشهر.