جوائز 5 بنوك محلية تدخل المدّخرين «نادي أصحاب الملايين»

المصدر: شريف اليماني - دبي

تتيح خمسة مصارف إماراتية للمتعاملين معها، فرصة الحصول على جوائز تدخلهم إلى نادي أصحاب الملايين، وذلك عبر ادخارهم مبالغ يبلغ حدها الأدنى 4000 درهم فقط.

ويتيح بنك المشرق للمتعاملين شهادة الادخار «مليونير المشرق» وهي برنامج ادخاري خالٍ من المخاطر، مع ضمان رأس المال. ويدخل كل من يشتري شهادتين بقيمة 2000 درهم للشهادة، سحباً أربع مرات سنوية على جائزة نقدية بمليون درهم.

ووفقاً للبنك، فإنه يمكن صرف الشهادة بشكل فوري وفي أي وقت، ويتم خصم 2.5% فقط من قيمة الشهادة في حالة الاسترداد المبكر خلال 90 يوماً من تاريخ الشراء.

بدوره، يقدم بنك أبوظبي التجاري حساب توفير «المليونير الإسلامي» عبر إيداع 5000 درهم فقط، دون وجود أي غرامات على السحب من الحساب. ويتيح البنك الإيداع في الحساب بالدرهم أو الدولار، كما تزداد فرصة الفوز في كل مرة يتم فيها إيداع 1000 درهم. ويقدّم «أبوظبي التجاري» جائزة شهرية كبرى بقيمة مليون درهم، إضافة إلى 10 جوائز شهرية قيمة كل منها 10 آلاف درهم، و100 جائزة قيمة كل منها 5000 درهم.

أما «الإمارات الإسلامي» فيقدم من خلال حساب «كنوز»، فرصة للفوز بجائزة شهرية قدرها مليون درهم، فاز فيها بالفعل تسعة مودعين منذ مارس 2017. ويتيح كل توفير بمبلغ 5000 درهم للمودع فرصة لربح الجائزة الكبرى. كما تتم إضافة مبلغ الجائزة النقدية إلى حساب الفائزين خلال شهرين من تاريخ السحب.

في السياق نفسه، يقدم بنك الإمارات دبي الوطني جائزة عبارة عن سيارة «مرسيدس مايباخ» يقترب سعرها من مليون درهم. ويمكن للمودع الذي يصل متوسط رصيده إلى 100 ألف درهم، حداً أدنى في الحساب الجاري، أو حساب التوفير، أو في حساب الوديعة الثابتة، دخول السحب. كما تمنح كل زيادة بقيمة 50 ألف درهم في الحساب الجاري أو حساب التوفير، أو زيادة بقيمة 100 ألف درهم في حساب التوفير الذكي أو في حساب الوديعة الثابتة، فرصة إضافية في السحب.

من جانبه، يقدم البنك التجاري الدولي جائزة حساب «مبروك» للتمويل، بقيمة مليون درهم.

ويجب أن يفتح المودع حساباً بحد أدنى يبلغ 10 آلاف درهم، إضافة الى أربع جوائز ربع سنوية بقيمة 100 ألف درهم.

كما أن كل إيداع إضافي بقيمة 500 درهم يمنح المودع فرصة إضافية لدخول السحب، كما يحصل المودع على تأمين للحياة بقيمة الرصيد المتاح بحد أدنى يبلغ 100 ألف درهم.

4000



درهم الحد الأدنى للادخار المصرفي.