«فيكتوري هايتس».. مجمّع سكني على الطراز الإسباني

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

أعلنت مدينة دبي الرياضية، أخيراً، عن طرح آخر مجموعة من الوحدات السكنية في «قرية ماربيلا»، المشروع الأخير الذي يتم تطويره ضمن مجمع «فيكتوري هايتس» المبني على الطراز الإسباني، والمقرر استكماله بحلول الربع الثاني من عام 2021.

ويتميز «فيكتوري هايتس» بموقع استثنائي في مدينة دبي الرياضية (المطور الرئيس للمشروع)، على شارع الشيخ محمد بن زايد. وتحظى مدينة دبي الرياضية بطلب عال من السكان الباحثين عن مجمع عصري ملائم للعائلات، حيث تجسد تلك المنطقة نموذجاً لأول مدينة رياضية متكاملة في إمارة دبي، لما تضمه من تجهيزات رياضية مختلفة، علاوة على الأبراج السكنية والتجارية والمؤسسات التعليمية ومحال بيع البقالة، وغيرها من الخدمات والمرافق.