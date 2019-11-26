بدء التداول على صكوك وسندات لـ «موانئ دبي» بـ 2.3 مليار دولار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قرع رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، سلطان أحمد بن سليم، أمس، جرس افتتاح سوق ناسداك دبي احتفالاً بإدراج فئتين من الصكوك وفئتين من السندات التقليدية بقيمة إجمالية تبلغ 2.3 مليار دولار أميركي (8.46 مليارات درهم).

وستستخدم «موانئ دبي العالمية» العائدات المالية من الاصدارات لإعادة تمويل الدين وتمويل فرص النمو.

وتضمّن الإدراج، الذي تمّ خلال عام 2019، فئتين من الصكوك بقيمة مليار دولار و500 مليون دولار، وفئتين من السندات بقيمة 500 مليون دولار و300 مليون دولار.

وقال سلطان أحمد بن سليم: «لاقت إصدارات سندات الدين هذا العام قبولاً جيداً في السوق من قبل مجموعة متنوعة من المستثمرين في المنطقة والعالم بفضل الأسعار الجذابة. وتمكنّا نتيجة لذلك من تحقيق هيكليات تسعير تنافسية في ظلّ مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا للتحوّل إلى مزود للحلول اللوجستية لمالكي البضائع النهائيين. ووفّر سوق ناسداك دبي مجدداً دعماً قيماً لإصداراتنا من خلال حضوره العالمي الفعّال وصِلاته الوثيقة مع المستثمرين الدوليين والإقليميين».