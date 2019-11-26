خالد بن محمد بن زايد يطلق «سعديات غروف» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

أطلق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أمس، مشروع «سعديات غروف» في قلب المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات في أبوظبي، والذي يتم تطويره بقيمة إجمالية تبلغ ثمانية مليارات درهم، على مساحة 242 ألف متر مربع، ويتميز بهوية ثقافة متكاملة، تعزز نمط المعيشة في أبوظبي.

وقام سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بجولة في مركز «تجربة سعديات غروف» التفاعلي الواقع في ممشى السعديات، اطّلع خلالها على المخطط الرئيس والنماذج التصميمية للمشروع.

محاور عدة

وحضر سموه عرضاً تقديمياً، يوضح التأثير الذي سيحدثه «سعديات غروف» في محاور عدة، من تحويل وتنشيط خطط التجزئة والسياحة والترفيه في أبوظبي، إلى الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى العاصمة.

كما اطّلع سموّه على آخر المستجدات المتعلّقة بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والتي شملت الانتهاء من أعمال التصميم، وإرساء عقد الحزمة الأولى من الأعمال الإنشائية، وبدء أعمال التمهيد والأساسات في المشروع.

ويتم تطوير مشروع «سعديات غروف» على مراحل عدة، فيما من المتوقع أن تبدأ عملية تسليم المرحلة الأولى عام 2022.

هوية ثقافية

ويتميّز مشروع «سعديات غروف» بهوية ثقافية متكاملة، تركّز في مضمونها على إثراء البعد الثقافي لمختلف نواحي الحياة في أبوظبي، إذ تم تصميم المشروع بأسلوب إبداعي ومتجدّد، يحاكي الأهمية الكبيرة التي يمثّلها موقعه على الساحة الثقافية العالمية، ليحتضن عند اكتماله منظومةً متكاملةً من المساحات السكنية والتجارية، تعزّز بمكوناتها المختلفة ثقافة العَيش لسكان وزوار العاصمة.

وسيشكّل المشروع، عند افتتاحه، حلقة وصل استثنائية، تجمع بين متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف الشيخ زايد الوطني، ومتحف «جوجنهايم» أبوظبي.

وحدات سكنية

ومن خلال 3706 وحدات سكنية، منها 170 شقة تابعة لفنادق عالمية، يهدف مشروع «سعديات غروف» إلى توفير مجمّعات سكنية ترسّخ ثقافة الانتماء، يتخلّلها 60 ألف متر مربع من مساحات التجزئة والمطاعم وفنادق، إضافة إلى مساحات عمل مشتركة تم تخصيصها لتفعيل ثقافة التواصل والتعاون، ووجهات متعدّدة للترفيه والفنون وحلول التكنولوجيا الذكية، تركّز على تعزيز ثقافة الاستمتاع وتشجيع ثقافة الإبداع بمختلف أشكاله وألوانه.

وستشمل المرحلة الأولى من «سعديات غروف» 606 وحدات سكنية، ونحو 200 وحدة للتجزئة، مدعومة بمجموعة من المرافق المنوعة، بما فيها الصالات الرياضية، وأحواض السباحة، ومناطق لعب الأطفال، وحدائق مجتمعية، ومسار للركض سيربط المشروع بأكمله.

وتمّ التركيز، بشكل كبير، على تطبيق ثقافة الاستدامة والمبادرات الخضراء في المشروع، إذ سيتم تنفيذ نسبة 50% منه عبر برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة (ICV)، الذي يهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للكوادر الإماراتية الماهرة، ضمن القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحديد مصادر محلية للسلع والخدمات من داخل دولة الإمارات.

جزيرة السعديات

تضم جزيرة السعديات: متحف اللوفر أبوظبي، ومنارة السعديات، وخمسة منتجعات شاطئية فاخرة، ومؤسسات تعليمية مهمة، بما فيها جامعة نيويورك أبوظبي، ومدرسة كرانلي، وسيعزز «سعديات غروف»، والمتاحف المستقبلية المخطط لها، مكانة جزيرة السعديات كوجهة متميزة ومفضلة.

3706

وحدات سكنية، يهدف

مشروع «سعديات

غروف» إلى توفيرها

بعد إنجازه.