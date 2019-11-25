"أبوظبي الإسلامي" يعقد شراكة لإطلاق بطاقات "سكاي واردز طيران الإمارات"

المصدر: أبوظبي -الإمارات اليوم

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن إبرام شراكة مع "سكاي واردز"، البرنامج الحائز على الكثير من الجوائز لمكافأة ولاء المسافرين مع "طيران الإمارات" و"فلاي دبي"، لإصدار فئتين جديدتين من البطاقات المغطاة بالتعاون مع شركة "ماستركارد". وتتيح بطاقات "سكاي واردز طيران الإمارات" من "مصرف أبوظبي الإسلامي" بفئتيها "وورلد إليت" (World Elite) و"وورلد" (World)، لحامليها من عملاء المصرف فرصة كسب أميال إضافية من "سكاي واردز" عند استخدام بطاقاتهم لسداد قيمة مشترياتهم وإجراء معاملات الدفع من أي نوع، فضلاً عن الحصول على أميال أكثر عند الإنفاق لدى شركتي "طيران الإمارات" و"فلاي دبي" أو عند إجراء معاملات الدفع بالعملات الأجنبية.

كما سيحظى حاملو البطاقات بباقة واسعة من المزايا والتي تشمل ما يصل إلى 120 ألف ميل إضافي من أميال "سكاي واردز" وعضوية مجانية في "فئة سكاي واردز طيران الإمارات الفضية" مع فرصة الترقية بسرعة إلى العضوية الذهبية عند استكمالهم للمعايير اللازمة. وسيحصل العملاء أيضاً على الكثير من المزايا الإضافية التي تثري أنماط حياتهم بما في ذلك خدمة إنجاز إجراءات السفر من المنزل داخل دبي، وخدمات توصيل مجانية من وإلى المطار داخل دولة الإمارات، ودخول غير محدود إلى صالات المطارات في مختلف أنحاء العالم من خلال خدمة "لاونج كي"، فضلاً عن مزايا أخرى لعشاق الغولف وغيرها الكثير.

وقال فيليب كينغ، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في "مصرف أبوظبي الإسلامي": "نسعى بشكل دائم لإبرام شراكات جديدة يمكن أن تعود بالنفع على عملائنا ويندرج تعاوننا مع برنامج سكاي واردز طيران الإمارات ضمن جهودنا في سياق هذه الاستراتيجية. وجاءت هذه الخطوة بالنظر إلى وجود عدد كبير من عملاء المصرف من المسافرين الدائمين، حيث ستمنحهم بطاقاتنا المغطاة الجديدة بمجموعة واسعة من المزايا التي يمكن أن تثري تجارب سفرهم. ونتطلع قدماً لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع طيران الإمارات خلال الأعوام القادمة لتوفير قيمة إضافية إلى عملائنا الذين نسعى دائماً لتقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية لهم".

بدوره، قال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول "سكاي واردز طيران الإمارات": "نلتزم بإبرام شراكات مثمرة لضمان حصول أعضاء برنامج سكاي واردز طيران الإمارات على فرص أكثر، وكسب وإنفاق المزيد من أميال سكاي واردز. ويمكن لأعضاء البرنامج، الذين يتجاوز عددهم 1.7 مليون عضو، الاستفادة من شراكتنا مع مصرف أبوظبي الإسلامي والحصول على أميال إضافية من سكاي واردز على إنفاقهم اليومي، وكسب المكافآت بشكل أسرع".