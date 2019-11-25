«إينوك» تدشن جناحها في «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفلت مجموعة «إينوك»، شريك الطاقة المتكاملة لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، أمس، بوضع حجر الأساس لجناحها في المعرض، بين منطقتي الفرص والاستدامة.

وأوضحت «إينوك» في بيان أن الجناح الذي يحمل شعار «إلهام من الطاقة» ينقسم إلى خمسة مبان مميزة تستوحي تصميمها من خزانات النفط التقليدية بإلهام من إرث «إينوك»، حيث تجتمع المباني لتستكشف العلاقة التي تربط بين الإنسان والطاقة منذ غابر الزمان، عبر تجربة مفعمة متعددة الأشكال ومناسبة للزوار من مختلف الأعمار.

ووفقاً للبيان، يتّبع الجناح منهجية معمارية فريدة من نوعها ويضم مجموعة واسعة من التجارب الحسيّة التي تشمل العناصر المتراصفة والسرد البصري والسمعي وأجهزة الإسقاط التفاعلية، كما يمتاز التصميم بمفهوم يتحدى المفاهيم النمطية حول الطاقة. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي، إن «شعار (إلهام من الطاقة) يمثل المرتكز الرئيس لكل أنشطة وتوجهات (إينوك) في (إكسبو 2020)، بما في ذلك التصميم البيئي وأعمال الإنشاءات».

وأضاف: «نحرص أيضاً على استخدام المواد المستدامة، وتسخير التقنيات المتقدمة، بهدف الحد من الأثر البيئي في جميع مفاصل عملنا».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، نجيب محمد العلي، إن «(إكسبو 2020) يستعد لاستقبال الملايين من الزوار من كل أرجاء العالم، وإلهامهم لبناء مستقبل أفضل لكوكبنا»، مشيراً إلى أنه من خلال جناح (إينوك) في هذا الحدث الكبير، تسعى المجموعة إلى مساعدة الزوار على فهم كيف يؤثر قطاع الطاقة فينا جميعاً».