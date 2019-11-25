«يو بي إس» تسلم معدات العرض لـ «قبة الوصل» في «إكسبو دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «يو بي إس» UPS الشريك الرسمي للخدمات اللوجستية لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، أمس، عن نجاحها باستكمال أحدث عملية تسليم للمعدات الصوتية والسمعية الخاصة بـ«قبة الوصل» في المعرض، المصممة لتكون واحدة من أضخم قباب العرض على مستوى العالم.

واوضحت الشركة في بيان أنها سلمت 11 غطاءً لأجهزة العرض بقطر 3.6 أمتار، تقوم على عرض الفيديو بتقنية 360 درجة على امتداد سطح القبة، فضلاً عن أبواب زجاجية فائقة الحساسية من صناعة شركة «كيمولاي أند رايموند»، المقاول المسؤول عن تنفيذ الأعمال الفولاذية للقبة في «ساحة الوصل».

وأشارت «UPS» إلى أنها تولت تنظيم التحضيرات اللوجستية من مطار «مونتيري» الدولي في المكسيك إلى موقع معرض «إكسبو 2020» في دبي، باستخدام طائرة من طراز «أنتونوف إيه إن - 124»، التي تعدّ واحدة من أضخم طائرات الشحن في العالم، كما عملت الشركة على ضمان سرعة وسلامة تسليم أجهزة العرض، البالغ وزنها الإجمالي أكثر من 46 طناً.

يشار إلى أنه تم اختار «UPS» شريكاً رسمياً للخدمات اللوجستية لتشغيل «العرض الأروع في العالم»، ضمن موقع معرض «إكسبو 2020»، الذي تعادل مساحته 750 ملعباً لكرة القدم، ويقام بمشاركة 192 دولة.

وتستند «UPS» في دعم المعرض إلى خبرتها الواسعة والمكتسبة من مشاركتها في دورتي «الألعاب الأولمبية لندن 2012»، و«الألعاب الأولمبية في بكين 2008» شريكاً رسمياً للخدمات اللوجستية.