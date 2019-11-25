450 مصنعاً وطنياً تحصل على علامة الجودة الإماراتية

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، عبدالله المعيني، إن إجمالي المصانع الإماراتية التي حصلت على علامة الجودة الإماراتية بلغ حتى الآن 450 مصنعاً، بينما بلغ إجمالي المنتجات المتداولة في الأسواق لشركات أجنبية ووطنية والتي تحمل العلامة ما يجاوز 90 ألف منتج، لافتاً إلى أن إجمالي شهادات علامة الجودة التي تم منحها للمصانع العاملة في الدولة، سواء أجنبية أو محلية، بلغ 1312 شهادة.

شهادات الحلال

وأضاف المعيني في تصريحات صحافية على هامش «ملتقى المتعاملين الأول» الذي نظمته في دبي، أمس، أن «مواصفات» منحت 60 جهة دولية اعتماد شهادات الحلال، بجانب ترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية لأكثر من 150 شركة تنتج أكثر 10 آلاف منتج في 40 دولة.

«آر إف دي»

وأضاف أن الهيئة أصدرت 10 ملايين بطاقة «آر إف دي»، للتتبع بموجات الراديو لإطارات السيارات في الفترة من عام 2016 إلى نوفمبر الجاري، مشيراً إلى أن تطبيق المواصفات الإلزامية لإطارات السيارات أسهم في خفض نسبة وفيات حوادث المركبات في الدولة بسبب الإطارات بنحو 34% خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأشار إلى أنه تم إصدار 1.6 مليون بطاقة كفاءة للطاقة والمياه، وثلاثة ملايين بطاقة RFID للإطارات خلال العام الماضي، فضلاً عن أكثر من 100 شهادة إقرار نوع ومطابقة لأدوات القياس.

المواصفات القياسية

وبيّن المعيني أن عدد المواصفات القياسية الإماراتية الاختيارية والإلزامية التي أصدرتها الهيئة بلغ 23 ألف مواصفة، تخدم 12 قطاعاً رئيساً، منها الكهرباء، والصناعات الكيميائية، والمركبات، وتقنية المعلومات، والتشييد والبناء، والنفط والغاز، في حين أصدرت الهيئة 62 لائحة فنية وأنظمة رقابية، تشمل العديد من المنتجات وأدوات القياس.

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ألف منتج تحمل علامة الجودة الإماراتية حتى الآن.