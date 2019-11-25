«اقتصادية أبوظبي»: 2200 شركة أجنبية لها فروع في الإمارة

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

قال مدير إدارة العلاقات التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، علي فهد النعيمي، إن عدد الشركات الأجنبية التي لديها فروع في الإمارة يبلغ 2200 شركة حالياً، متوقعاً حدوث نمو في عدد هذه الشركات خلال العام المقبل، نتيجة للتسهيلات الكبيرة التي أقرتها الدائرة العام الجاري، فضلاً عن وجود خمس مناطق حرة في الإمارة تتيح تسهيلات الاستثمار.

وأضاف النعيمي في تصريحات صحافية على هامش تدشين الفرع الجديد لمجموعة «جمبو» للإلكترونيات في مركز «الجاليريا» بجزيرة المارية، أن الرخص الفورية استحوذت على 91% من إجمالي الرخص الاقتصادية الصادرة في أبوظبي منذ بداية العام الجاري، مشيراً إلى أن الرخص الفورية معفاة تماماً من الرسوم المحلية.

وأوضح أنه يوجد حالياً 4200 نشاط اقتصادي متنوع، يحصل على الرخص الفورية، متوقعاً زيادة عدد الرخص العام المقبل، بعد إصدار الرخص الفورية التي تصدر خلال دقيقة حالياً، والتسهلات المقدمة للقطاع الخاص.

بدوره، قال المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية في «اقتصادية أبوظبي»، غانم محمد الفندي المزروعي، إن أبوظبي باتت تحظى بثقة الشركات الإقليمية والدولية، وهو ما ظهر في التوسعات التي قامت بها العديد من الشركات في الإمارة خلال الفترة الماضية، إيماناً منها بالمكانة التي وصلت إليها أبوظبي في قطاع الأعمال والاستثمار، ودعمها لتحفيز الأعمال في مختلف المجالات.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «جمبو»، أرفيد أجرول، إن المجموعة قامت بالتوازي مع افتتاح المتجر الجديد في «الجاليريا» بجزيرة المارية باستثمار 10 ملايين درهم، أمس، لتدشين مكتب إقليمي لها في الإمارة، إضافة إلى مستودع ومركز خدمة في مصفح، لتوفير استجابة أسرع لخدمات ما بعد البيع.

وكشف أجرول أن المجموعة تعتزم افتتاح متجرين جديدين العام المقبل، أحدهما في دبي والثاني في الشارقة، وذلك استعداداً لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، مشيراً إلى أن المعرض سيسهم في زيادة مبيعات قطاع التجزئة خلال العامين المقبلين.

مصادرة 17 ألف قطعة مقلدة

نفّذت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، خلال الربع الثالث من العام الجاري، 28 ألفاً و993 زيارة رقابية وتفتيشية على المنشآت التجارية في الأسواق ومنافذ البيع في مدن ومناطق الإمارة، تم خلالها تحرير 514 مخالفة، ومصادرة 17 ألف قطعة مقلدة ومغشوشة.