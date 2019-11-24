الهاملي لـ"الإمارات اليوم": فخورة كأول إماراتية وعربية تترشح لرئاسة "إيكاو"

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قالت ممثلة دولة الإمارات في المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، المرشحة الإماراتية لرئاسة مجلس المنظمة التابعة للأمم المتحدة، عائشة الهاملي، إن «ترشحها لمنصب رئاسة المجلس يمثل امتداداً للدور الكبير الذي تتمتع به دولة الإمارات في المحافل الدولية، وانطلاقاً من دعمها المستمر لتطوير وتعزيز نمو قطاع الطيران المدني على الصعيد الدولي».

وأضافت: «أنا فخورة باعتباري أول امرأة إماراتية وعربية تترشح لهذا المنصب المهم».

وذكرت الهاملي، لـ«الإمارات اليوم»، أنها «ستعمل في حال فوزها بالمنصب على إطلاق مبادرات وحملات دولية، لتعزيز سلامة وأمن الطيران المدني الدولي، وتسليط الضوء على القضايا البيئية والتغييرات المناخية، وغيرها من البرامج التي تُعنى بتطوير القطاع الذي يلعب دوراً بارزاً في نمو الاقتصاد العالمي».

وأشارت إلى الدور البارز لدولة الإمارات على صعيد قطاع الطيران المدني على مستوى العالم، كونها إحدى الدول الداعمة لجهود «إيكاو»، في إطار نمو مستدام لقطاع النقل الجوي.

وأكدت الهاملي على استكمال مسيرة المنظمة الدولية في تعزيز أمن وسلامة الطيران ضمن بيئة مستدامة، بالتعاون مع كل الدول الأعضاء، موضحة أن «استراتيجيتها في قيادة المنظمة ترتكز على محاور رئيسة هي: الشفافية في الإجراءات، والكفاءة في توظيف الموارد، والشمولية لكل الدول».

ويجتمع أعضاء مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) غداً في مقر المنظمة بمونتريال في كندا، لانتخاب رئيس جديد للمنظمة من بين ثلاثة مرشحين، تتقدمهم الكابتن عائشة الهاملي، أول امرأة تمثل الإمارات في مجلس المنظمة، وأصغر المرشحين سناً، وأول امرأة تترأس مجلس (إيكاو)، في حال فوزها بالمنصب.

وتعتبر الكابتن عائشة الهاملي أول وأصغر كابتن إماراتية تقود الطائرات، إذ حصلت على رخصة الطيران التجاري عام 2000 من أكاديمية الطيران الملكية الأردنية. وهي حاصلة على درجة «كابتن»، وفق النظام الريادي الخاص بقيادة الطائرات المعروف PPl، ورخصة الطيران التجاري CFI، وشهادة الطيران للتدريس IR، إضافة إلى شهادات أخرى في عالم الطيران، كما أنها تحمل شهادة البكالوريوس في الدراسات الدولية في العلوم الاجتماعية والإنسانية من «جامعة زايد» بدولة الإمارات، وحاصلة على درجة الماجستير في قطاع النقل الجوي.