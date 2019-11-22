تعرف الى اسباب اغلاق مبنى انهاء اجراءات السفر في ابوظبي

المصدر: عبير عبد الحليم -ابوظبي

قال الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في مطارات أبوظبي أحمد الشامسي، إن قرار إغلاق مبنى المدينة لانهاء إجراءات السفر في منطقة النادي السياحي في أبو ظبي وقبله مركز إكسبو الذي يقع في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" جاء في إطار مراجعة شاملة ودراسة متعمقة أجرتها مطارات أبو ظبي بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي ومواصلة جهودها الهادفة الى المحافظة على مستويات عالية من الأداء وتلبية احتياجات ومتطلبات المسافرين عن طريق توفير خدمات ذكية متميزة.

وأوضح الشامسي لـ "الامارات اليوم" إن قرار الاغلاق سيسري بشكل دائم مشيرا الى انه في حال تم اتخاذ أي قرارات بشأن إعادة افتتاح أحد المركزين سيتم الإعلان عنها،وحول النصائح التي توجهها مطارات أبوظبي للمسافرين وسط مخاوف من زيادة الازدحام في المطار بعد إغلاق المركزين قال الشامسي ان مطار أبوظبي الدولي يحرص على توفير كافة الخدمات والتسهيلات على مدار 24 ساعة يومياً بهدف تقليل وقت انتظار المسافرين لإنهاء إجراءات سفرهم والحد من الازدحام في المطار.



وأوضح في هذا الصدد ان مطار أبوظبي الدولي يتمتع بقدرة استيعابية تصل إلى 27 مليون مسافرسنوياً كما أن المطار بكافة مبانيه يوفر 143 منصة لإنهاء إجراءات السفر والتي تتنوع بين الفئة المتميزة والاقتصادية والأمتعة الأكبر حجماً بالإضافة إلى عدد كبير من أجهزة السفر الذكي و التشييك الذاتي موضحا انه يجري في بعض الأحيان فتح منصات إضافية لإتمام إجراءات المسافرين وذلك في إطار الحرص على تحقيق رؤية الشركة بأن تصبح مجموعة المطارات الرائدة في العالم.