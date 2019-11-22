ملصق "دولة الإمارات في الفضاء" على طائرة الإمارات A380

المصدر: دبي- الامارات اليوم

تنطلق طائرة الإمارات A380 التي تحمل ملصق "دولة الإمارات في الفضاء" في رحلتها الأولى "ئي كيه 408" المتوجهة إلى مدينة ملبورن الأسترالية اليوم

وسوف تعمل هذه الطائرة على أكثر من 50 وجهة ضمن شبكة الناقلة العالمية خلال العام المقبل.

ويظهر الملصق على طائرة الإيرباص صورة لرائد فضاء أمام الكرة الأرضية ومحطة الفضاء الدولية وذلك احتفاءً بأول مهمة فضائية لدولة الإمارات العربية المتحدة وبطموحات

الدولة لتصبح مركزاً لاستكشاف وإجراء أبحاث الفضاء. كما يحمل الملصق قولاً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وهو: "السماء والأجواء هي البداية فقط".