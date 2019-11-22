جناح النمسا.. ابتكار غير معتمد على التكنولوجيا المعقدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يقع جناح النمسا في معرض «إكسبو 2020 دبي» ضمن منطقة الفرص، تحت موضوع «كل فكرة جيدة تبدأ بالسؤال الصحيح».

ويمكن لزائري الجناح اكتشاف مزايا الابتكار غير المعتمد على التكنولوجيا المعقدة، والاستمتاع بحوار ثقافي مع فنجان من القهوة، بعد جولة في دار القهوة الفيينية، لمعرفة لماذا صنفت الأمم المتحدة النمسا على أنها «تراث ثقافي ومعنوي».

وتعتبر النمسا بلداً يعيد الابتكار ويعيد تصور الأفكار، حيث يتمثل ذلك في قرارها استخدام تربة عمرها 9000 عام لبناء جناحها في «إكسبو 2020».

وسيضم المبنى الذي يعتمد في تهويته على استخدام الأقماع مختبراً للابتكار لاستضافة محاضرات ومعارض مؤقتة وغير ذلك، كما سيضم ساحة مظللة تقدم متنفساً مريحاً، إضافة إلى منطقة لكبار الشخصيات ترحب بالوفود للحفلات والمناسبات عبر شبكات، علاوة على تنظيم معارض وورش عمل.