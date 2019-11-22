اتفاقية لتزويد مركز تدريب طيران أبوظبي بمحاكي الطائرات

المصدر: أزاد عيشو - دبي

وقّع مجلس التوازن الاقتصادي «توازن» ومركز تدريب طيران أبوظبي، اتفاقية شراكة مع «ليوناردو سبا» الإيطالية، المتخصصة في الفضاء والدفاع والأمن، بقيمة 20 مليون دولار، لتزويد مركز تدريب الطيران بمحاكي الطائرات من نوع «AW169»، إضافة إلى ترقية برنامج «محاكي AW139» المستخدم حالياً. وقال الرئيس التنفيذي للتطوير الاقتصادي في مجلس التوازن الاقتصادي، مطر الرميثي: «تسهم هذه الاتفاقات في دفع نمو قطاع الطيران وبدورها ستعود بالنفع على الاقتصاد والقطاعين العسكري والصناعي».

وقّع الاتفاقية مدير تنفيذي أول الشركات الاقتصادية في مجلس التوازن الاقتصادي «توازن»، عبدالله العواني، وممثل «ليوناردو»، جيانفرانكو سوتتوتتي، والمدير التنفيذي لمركز تدريب طيران أبوظبي، أحمد إسماعيل الخوري.

وقال رئيس مجلس إدارة طيران أبوظبي، نادر أحمد الحمادي، إن «(طيران أبوظبي) ملتزمة بتقديم أفضل البرامج التدريبية الرائدة في المنطقة».

من جانبه، قال أحمد إسماعيل الخوري إن المحاكيات الجديدة ستجعل من «طيران أبوظبي» الأولى في المنطقة، التي تقدم الابتكار الأكثر تقدماً مع تكنولوجيا الواقع الافتراضي والمعزز لأغراض التدريب والتعليم، مضيفاً أن قيمة الصفقة التي تم توقيعها وصلت إلى 20 مليون دولار (نحو 73.5 مليون درهم). وأضاف في تصريحات صحافية، أمس، أن كلفة المرحلتين الأولى والثانية من المركز تصل إلى 500 مليون دولار (نحو 1.8 مليار درهم)، لافتاً إلى أن الطاقة الاستيعابية للمرحلتين معاً تبلغ 20 جهازاً.

وأوضح أن كلفة الأجهزة المتوافرة حالياً ضمن المرحلة الأولى، وعددها نحو سبعة أجهزة، تبلغ قيمتها 200 مليون دولار.

- الاتفاقية

وقّعتها «توازن»

و«طيران أبوظبي»

و«ليوناردو» بـ20

مليون دولار.