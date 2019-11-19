بوعميم: دبي ترسخ مكانتها عاصمة عالمية للمشروعات الناشئة

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أكد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، أن الإمارة ترسخ مكانتها عاصمة عالمية للمشروعات الناشئة، ومركزاً دولياً مرموقاً لريادة الأعمال، وبوابة إلى كل أسواق العالم.

وأضاف، في كلمة ألقاها خلال جلسة بعنوان «دعم الشركات الناشئة – برنامج تدريب المشاريع الناشئة الإماراتية الإفريقية»، أن «غرفة دبي» تعمل وفق نهج مدروس لتطوير مهارات وقدرات رواد الأعمال، وتمكين ما يعرف بـ«رائد الأعمال المتكامل»، القادر على النجاح في أي بيئة عمل حول العالم، عبر تزويده بالمهارات الاستثنائية والقدرات المبتكرة، لتنمية مشروعاته الناشئة، مؤكداً أن دبي محطة رئيسة للشركات الناشئة الطامحة إلى المزيد من النمو والتطور.

ويعتبر برنامج تدريب المشاريع الناشئة الإماراتية الإفريقية أول برنامج من نوعه لتفعيل التعاون بين المشروعات الناشئة في دبي والقارة الإفريقية، وهو مبادرة نوعية أطلقتها «غرفة دبي»، بهدف استقطاب المشروعات الناشئة إلى الدولة، ومساعدة الشركات الناشئة في الدولة على التوسع للأسواق الخارجية في إفريقيا.