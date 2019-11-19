114.6 مليار درهم صفقات اليوم الثاني من «دبي للطيران»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

جاوزت قيمة الصفقات والعقود المبرمة المعلنة خلال اليومين الأول والثاني من الدورة الـ16 من «معرض دبي للطيران 2019» حاجز 126 مليار درهم، بعد أن شهد اليوم الثاني وحده صفقات بقيمة بلغت نحو 114.6 مليار درهم.

«طيران الإمارات»

وأعلنت شركة «طيران الإمارات»، في اليوم الثاني من المعرض، عن «طلبية مؤكدة» لشراء 50 طائرة «A350-900 XWB» بقيمة 16 مليار دولار (نحو 58.7 مليار درهم). ومن المتوقع أن تبدأ الناقلة بتسلم هذه الطائرات التي ستعمل بمحركات «XWB» من «رولز رويس» اعتباراً من مايو 2023.

«العربية للطيران»

بدورها، أعلنت شركة «العربية للطيران» عن توقيع «طلبية مؤكدة» لشراء 120 طائرة من «شركة إيرباص الأوروبية» بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليار دولار (نحو 51.45 مليار درهم). وستسهم هذه الطلبية في تعزيز قوة الأسطول الحالي لـ«العربية للطيران» بمقدار ثلاثة أضعاف. وشملت الطلبات الجديدة: 73 طائرة من طراز «A320neo»، و27 طائرة من طراز «A321neo»، و20 طائرة من طراز «A321XLR». ومن المقرر أن يبدأ تسليم الطائرات المطلوبة في عام 2024.

«مصر للطيران»

إلى ذلك، أعلنت شركة «مصر للطيران» عن إضافة طائرتين، من خلال إبرام اتفاقية استئجار وقعتها مع شركة «إيركاب». كما وقعت شركة «صن إكسبرس» طلبية شراء 10 طائرات «بوينغ ماكس 8» بقيمة تبلغ 1.2 مليار دولار (4.4 مليارات درهم)، وفقاً لقائمة الأسعار الحالية.

صفقات اليوم الأول

يشار إلى أن قيمة الصفقات العسكرية المبرمة في اليوم الأول من المعرض بلغت نحو 7.62 مليارات درهم، من خلال 11 صفقة متنوعة.

ووقّعت شركة Air Peace النيجيرية عقداً لشراء ثلاث طائرات «إمبراير E195-E2» بقيمة تصل إلى 212.6 مليون دولار.

وكشفت شركة «سند لتقنيات الطيران» عن توقيعها اتفاقية استراتيجية جديدة مع شركة «جنرال إلكتريك»، بقيمة 500 مليون درهم، لتزويدها بخدمات الصيانة لأحدث أنواع محركاتها المستخدمة على طائرات البدن العريض والبدن الضيق. من جهتها، أعلنت شركة «بوينغ الأميركية» عن صفقة لبيع طائرتين من طراز «787 دريملاينر» للخطوط الجوية البنغالية بقيمة بلغت 585 مليون دولار (نحو 2.146 مليار درهم).

في سياق متصل، أعلنت شركة «دي هافيلاند الكندية للطائرات»، أن «إيلين غروب» وقعت اتفاقية لشراء ثلاث طائرات من طراز «Dash 8-400».

- قيمة الصفقات العسكرية المبرمة في اليوم الأول من المعرض بلغت نحو 7.62 مليارات درهم من خلال 11 صفقة متنوعة.