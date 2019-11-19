«أبوظبي للطيران» توقّع عقداً لشراء 5 طائرات من «ليوناردو»

المصدر: شريف اليماني - دبي

أعلنت شركة «ليوناردو» الإيطالية المصنّعة للطائرات المروحية، أنها وقعت عقداً مع شركة طيران أبوظبي، على هامش معرض دبي للطيران، لشراء خمس طائرات مروحية، تتضمن ثلاثاً من فئة «AW139s» المتوسطة، وطائرتين من فئة «AW169s» الخفيفة المتوسطة، متوقعة أن يتم تسليم تلك الطائرات خلال العام المقبل.

وتعد هذه الاتفاقية الأولى لـ«طيران أبوظبي» التي تقوم خلالها بشراء مروحيات من طراز «AW169»، لتضاف إلى أسطول الشركة من طائرات شركة «ليوناردو»، البالغ عددها 16 مروحية من طراز «AW139» المتوسطة، والتي تعمل حالياً على خدمة قطاع النفط والغاز.

وتشكل الطلبية الجديدة جزءاً من اتفاق أبرم بين الطرفين للحصول على 15 مروحية من طرز مختلفة جرى الإعلان عنها في نهاية عام 2015.

وقال رئيس مجلس إدارة «طيران أبوظبي»، نادر أحمد الحمادي، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى دعم قطاع النفط والغاز داخل الإمارات وخارجها، فضلاً عن دعم حركة النقل والإسعاف الطائر وغيرها، مشيراً إلى أن الصفقة تأتي في إطار استراتيجية الشركة لدعم أسطولها بجيل جديد من الطائرات، لكي توفر احتياجات عملائها.

إلى ذلك، أفادت شركة «ليوناردو»، بأنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة «إنترناشونال جولدن جروب» بهدف استكشاف الفرص في الإمارات.

وقال نائب رئيس «ليوناردو» لشؤون التسويق العالمي والحملات الاستراتيجية، ماركو بوراتي، إن الهدف من مذكرة التفاهم هو إيجاد تناغم بين الشركتين في ظل الإمكانات المتاحة لهما، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يسعى إلى استكشاف فرص التعاون المشترك بين الشركتين في السوق الإماراتية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«إنترناشونال جولدن جروب»، فاضل القباني، على هامش توقيع الاتفاق، إن شركته ترى أن هناك فرصاً كبرى في السوق الإماراتية وفوائد متوقعة من التكامل مع شركة «ليوناردو»، لافتاً إلى أن التكامل بين الشركتين يوفر فرصاً غير محدودة، والتي تخدم متطلبات العملاء.

وأوضح أن القطاعات التي يتناولها الاتفاق تمتد من الإلكترونيات وتقنيات الـ«C4I» إلى الصواريخ الموجهة، كما تشمل أيضاً الطائرات المسيّرة، والمركبات البرية وأنظمة الاتصالات الآمنة.