«دبي الإسلامي» يصدر صكوكاً بـ750 مليون دولار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدر بنك دبي الإسلامي، صكوكا بقيمة 750 مليون دولار، بأجل مدته خمس سنوات بمعدل ربح 2.95% سنوياً، والذي يعادل 140 نقطة أساس علاوة على متوسط عائد عقود المبادلة لخمس سنوات.

وأوضح البنك في بيان أمس، أن هذا الاصدار يعد التجربة الثانية لـ«دبي الإسلامي» في أسواق راس المال الدولية لعام 2019، حيث كان الإصدار الأول بقيمة 750 مليون دولار لصكوك إضافية دائمة من الشق الأول في وقت سابق من العام الجاري، مشيرا إلى أن معدل ربح الصكوك البالغ 2.95% الأقل ضمن اصدارات الصكوك من قبل المؤسسات المالية في عام 2019.

وأضاف أنه تم تسعير الصفقة عقب الانتهاء من حملات ترويجية عالمية شملت هونغ كونغ ولندن وكذلك تلبية لنداء مختلف المستثمرين، إذ نظمت هذه الاجتماعات لإثبات قدرة الإدارة على تنفيذ استراتيجيتها وعرض الأساسيات الائتمانية القوية للبنك.

ولفت البنك إلى أنه نتج عن الحملة الترويجية إقبال كبير من المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، مع إغلاق سجل الاكتتاب بقيمة تجاوزت ملياري دولار، وهو ما يمثل معدل زيادة في الاكتتاب يبلغ 2.7 مرة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، الدكتور عدنان شلوان، إن «نجاح إصدارات صكوك بنك دبي الإسلامي هو دليل على ثقة المستثمرين في الأسس المتينة للبنك، فضلاً عن شعورهم بالراحة تجاه المسيرة الشاملة لإمارة دبي ودولة الإمارات».

يشار إلى أن الصكوك، اصدرت في شكل سحب مالي ضمن برنامج إصدار شهادات ائتمانية بقيمة 7.5 مليارات دولار من بنك دبي الإسلامي والذي تم إدراجه في كل من بورصتي «يورونكست دبلن» و«ناسداك دبي».