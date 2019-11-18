«إيرباص»: 1730 طائرة تخدم السوق الإماراتية خلال 20 عاماً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توقّع تقرير حديث لشركة «إيرباص» أن ينمو حجم أساطيل شركات الطيران الدولية التي تُسيّر رحلاتها إلى دولة الإمارات بواقع ثلاثة أضعاف إلى نحو 1730 طائرة بحلول عام 2038، مقارنة مع نحو 630 طائرة حالياً.

وذكرت الشركة خلال مؤتمر صحافي عقدته على هامش معرض دبي للطيران، أمس، للإعلان عن تقرير «توقعات الأسواق العالمية 2019-2038» أن هذا النمو المتوقع يشمل 750 طائرة صغيرة و980 طائرة متوسطة وكبيرة، التي ستخدم السوق الإماراتية.

وقال مدير قسم التحليل وتوقعات السوق في «إيرباص»، بوب لانغ، إنه من المتوقع أن تُسجل حركة المسافرين القادمين والمغادرين من وإلى الإمارات نمواً بنسبة 5.8% على أساس سنوي خلال الـ20 عاماً المقبلة، مشيراً إلى أن السوق الإماراتية ستواصل تعزيز مكاسبها في قطاع النقل الجوي الدولي.