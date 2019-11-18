«A380» تدشن عرضاً جوياً بتشكيل مشترك مع 26 طائرة عسكرية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشنت طائرة «الإمارات A380» العرض الجوي في «معرض دبي للطيران 2019»، أمس، بتشكيل مشترك مع 26 طائرة عسكرية وفريق الفرسان الإماراتي للاستعراضات الجوية.

واستمتع جمهور المعرض وعشاق الطيران بمشاهدة عرض مبهر لثلاث مروحيات عسكرية من طراز «شينوك» وثلاث من طراز «بلاك هوك» وثلاث من طراز «أباتشي». وتقدمت طائرة A380، وتلاها طائرات فريق الفرسان الإماراتي للاستعراضات الجوية التي حلقت على شكل سهم، ثم طائرة تزويد بالوقود في الجو من طراز «إيرباص A330 MRTT» وأربع طائرات مقاتلة من طراز «إف - 16 فالكون» وطائرة نقل عسكرية من طراز «بوينغ سي-17» وأربع طائرات مقاتلة من طراز «ميراج 2000» بمحرك واحد.

وانطلقت الطائرات العسكرية من مدرج مطار آل مكتوم الدولي، في حين أقلعت طائرة «الإمارات إيرباص A380»، التي تحمل ملصق «إكسبو» باللون الأخضر (الاستدامة) من مطار دبي الدولي، وانضم إليها طائرات فريق الفرسان للاستعراضات الجوية والطائرات الأخرى.