480طائرة «تحت الطلب» لـ 3 ناقلات إماراتية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركتا «إيرباص» الأوروبية و«بوينغ» الأميركية، عن أن عدد الطائرات التي لاتزال «تحت الطلب»، (مؤكدة) بالنسبة للناقلات الإماراتية: «طيران الإمارات»، و«الاتحاد للطيران»، و«فلاي دبي» وصل إلى 480 طائرة.

وأوضحت بيانات - حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها - أن إجمالي عدد تلك الطائرات من «بوينغ» بلغ 454 طائرة مقابل 26 طائرة لشركة «إيرباص»، فيما استحوذت الطائرات عريضة البدن ذات الممرين على حصة بلغت 49.38% من إجمالي عدد الطائرات «تحت الطلب».

وتفصيلاً، أظهرت بيانات لـ«شركة بوينغ الأميركية» أن إجمالي عدد الطائرات التي لايزال «تحت الطلب» بالنسبة لثلاث ناقلات جوية إماراتية بلغ 454 طائرات.

وكشفت البيانات أن عدد الطائرات التي من المنتظر أن تتسلمها «طيران الإمارات» يصل إلى 156 طائرة، منها 150 طائرة من طراز «بوينغ 777 إكس»، وست طائرات من طراز «بوينغ 777-ER300»، مقابل 61 طائرة لـ«الاتحاد للطيران»، منها 36 طائرة «بوينغ 787»، و25 طائرة «بوينغ 777 إكس».

وأشارت البيانات إلى أن «فلاي دبي» تحتفظ بأكبر عدد من الطائرات التي لاتزال «تحت الطلب»، بعدد 237 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس».

من جهتها، كشفت بيانات شركة «إيرباص الأوروبية» أن الناقلات الإماراتية لاتزال لديها 26 طائرة «تحت الطلب»، منها 10 طائرات لـ«طيران الإمارات» من طراز «إيه 380»، و16 طائرة لـ«الاتحاد للطيران» من طراز «إيه 350-1000».

وبذلك، استحوذت «بوينغ» على نسبة 94.58% من إجمالي عدد الطائرات التي لاتزال «تحت الطلب» بالنسبة للناقلات الإماراتية، مقابل 5.42% لـ«إيرباص».

وبلغت حصة الطائرات ذات الممر الواحد 50.63% من إجمالي حجم الطلبيات، مقابل حصة بلغت 49.38% للطائرات عريضة البدن ذات الممرين، وتشغّل الناقلات الوطنية حالياً أسطولاً يعتمد في الجزء الأكبر منه على الطائرات عريضة البدن.

«فلاي دبي» تنتظر 237 طائرة «تحت الطلب» من طراز «بوينغ 737 ماكس».

% 5.42 حصة «إيرباص» من الطائرات «تحت الطلب». أ.ب