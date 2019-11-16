قادة القوات الجوية بالعالم يبحثون في دبي مستقبل «المقاتلات العسكرية»

تشهد مدينة دبي، اليوم، مؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية 2019، بحضور قادة القوات الجوية الأوروبية والأميركية والآسيوية والعربية، لبحث مستقبل منظومة الدفاع الجوي، والتعرف إلى أحدث ما توصلت إليه صناعة المقاتلات العسكرية.

ويشارك في المؤتمر نحو 500 من قادة القوات الجوية العسكرية وممثلي القوات، من أبرزهم رئيس الأركان في سلاح الجو الأميركي، ديفيد جولدفين، ورئيس أركان سلاح الجو البريطاني، مايك ويغستون، ورئيس أركان سلاح الجو الفرنسي، فيليب لافين، وقائد القوات الجوية الأميركية في منطقة جنوب غرب آسيا، جوزيف غاستيلا.

كما يحضر المؤتمر قادة وكبار المسؤولين في القوات الجوية العسكرية من كندا وهولندا والإمارات وإيطاليا وأستراليا.

ويفتتح المؤتمر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لـ«طيران الإمارات»، وقائد القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي، اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر العلوي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سيغما المنظمة للحدث الدولي، رياض قهوجي، إن المؤتمر يقام تحت شعار «بناء قوة قتالية أكثر مرونة، وقادرة على التكيف وتحقيق التوازن بين الحلول العالية، والمنخفضة التقنية». وأضاف أن جلسات المؤتمر ستتركز على «تبني تقنيات الجيل الجديد في مجال الدفاع الجوي، ومعالجة المتطلبات التشغيلية الآلية والمستقبلية لسلاح الجو، وقيادة وتدريب قوة المستقبل، والتدريب على العمليات المشتركة لطائرات الجيلين الرابع والخامس».

دبي ـ الإمارات اليوم