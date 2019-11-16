اقتصادية دبي تحلّ شكوى لمستهلكة خارج الدولة عبر «الذكاء الاصطناعي»

قالت اقتصادية دبي، إن إدارة حماية المستهلك تعاملت مع شكوى لمستهلكة من خارج الدولة ضد مؤسسة تجارية تعمل في دبي من خلال خدمة الحماية الذكية التي تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجال حماية المستهلك بالإمارة.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي، أحمد الزعابي، إن إدارة حماية المستهلك تلقت إفادة من أحد المستهلكين على فاعلية وكفاءة خدمة الحماية الذكية، وهي الخدمة التي يتم من خلالها حل شكاوى المستهلكين باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي من دون أي تدخل بشري، مشيراً الى أن الخدمة تمتاز بالتفاعل مع المستهلك وتطبيق السياسات والقوانين الخاصة بحماية المستهلك، وبناءً على نتائج الحوار يتم اصدار رسالة بحل الشكوى، ويحق للمستهلك من خلالها استرجاع حقه من التاجر في حال صحة وجدّية الشكوى.

وأوضح الزعابي، أن خدمة الحماية الذكية أسهمت في حل شكوى لمستهلكة من خارج الدولة، حيث اشترت مجموعة من الملابس من إحدى الشركات في إمارة دبي، وتم الاتفاق مع الشركة على الكمية والألوان والمقاسات المطلوبة، وبعد استلامها للشحنة فوجئت بوجود اختلاف في المقاسات التي تم الاتفاق عليها.

وأوضحت (السيدة) في شكواها أنها حاولت التواصل مع التاجر لإيجاد حل سريع يمكنها من الحصول على المنتجات ذات المقاسات والمواصفات السليمة، ولكن دون جدوى.

وأشار الزعابي إلى أن الشاكية أفادت بأنها قد سمعت عن الخدمة الجديدة التي أطلقتها اقتصادية دبي، وبناءً عليه قامت باستخدام الخدمة، مطالبة بأن يتم حل شكواها في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أنها استخدمت خدمة الحماية الذكية، وحصلت على رسالة بحل الشكوى، وقامت بإرسال الرسالة للشركة التي بدورها وجهت الرسالة للمسؤول في الشركة لمتابعة الموضوع، وقام المسؤول بالتواصل مع الشاكية واتفق معها على إرسال المنتجات حسب المواصفات والمعايير المطلوبة، وستتكفل الشركة بكلفة الشحن، لكون الطلب لم يصل للشاكية حسبما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.

وأكد الزعابي أن إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي تسعى لتسخير أفضل الخدمات للمتعاملين وبالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وقد تم تصميم وتطوير خدمة الحماية الذكاية لتعزيز ثقة المستهلكين والتجار، والعمل على زيادة جودة وكفاءة تقديم الخدمة، والحرص على تمكين المستهلكين وزيادة وعيهم بحقوقهم وواجباتهم، مشيراً الى أنه من خلال التواصل مع المستهلكين يمكن لإدارة حماية المستهلك التأكد من رضاهم عن خدمات حماية المستهلك ودور اقتصادية دبي في حماية حقوق المستهلكين، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتنظيم العلاقة بين المستهلكين والتجار.

وكانت اقتصادية دبي أطلقت، العام الماضي، خدمة «الحماية الذكية» لحل شكاوى المستهلكين ذاتياً باستخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن هذه الخدمة، التي تعد الأولى من نوعها عالمياً، قادرة على فهم تفاصيل الشكوى، وتحليل البيانات، والرد على المستهلك بقرار حل الشكوى.