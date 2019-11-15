طلبة وخريجو جامعة عجمان يتطوعون في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استضافت جامعة عجمان، في لقاء نظمته أخيراً، القائمين على برنامج المتطوعين في معرض «إكسبو 2020 دبي»، بهدف عرض البرنامج، وكيفية الاستفادة منه، وطرق الانضمام إليه، حيث أبدى طلبة وخريجو الجامعة رغبتهم في التطوع للبرنامج.

وأفادت الجامعة في بيان بأن اللقاء شهد تفاعلاً كبيراً من طلبة وخريجي الجامعة من مختلف الجنسيات والتخصصات، وذلك من خلال الجلسة التعريفية بالبرنامج.

ويعد برنامج المتطوعين في «إكسبو 2020 دبي» أحد عوامل النجاح، والمحرك الرئيس لأول «إكسبو» دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، شأنه في ذلك شأن الأحداث العالمية الكبرى.

ويضم البرنامج أكثر من 30 ألف متطوع من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، الذين سيشاركون في تنظيم «إكسبو» استثنائي لملايين الزوار والمشاركين.

وأكد القائمون على برنامج المتطوعين في «إكسبو 2020 دبي» أنه، ومن خلال التطوع في المعرض المرتقب، سيكون المتطوع جزءاً من حدث تاريخي مهم لدولة الإمارات، مشيرين إلى أن ذلك يعتبر فرصة لرد الجميل، من خلال التطوع واستضافة دبي للمعرض ابتداء من 20 أكتوبر من العام المقبل. وقالوا إنها تجربة تزيد من خبرات المتطوع، وتضيف بعداً قيماً لحياته الاجتماعية والمهنية، حيث سيكون جزءاً من فريق مميز، يضم أفضل الكفاءات من المتطوعين الموهوبين.