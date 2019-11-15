جناح موناكو.. رحلة تخاطب الحواس عبر محاكاة «الريفييرا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يقع جناح إمارة موناكو في معرض «إكسبو 2020 دبي» ضمن منطقة التنقل، مبرزاً التنوع الذي يميز الإمارة المتوسطية عبر طوابق متعددة تحاكي شوارع موناكو وأزقتها المتداخلة.

ويستلهم الجناح «صخرة موناكو» الشهيرة بتصميم هندسي متميز، يصحب الزائر في رحلة تخاطب حواسه عبر فضاء كبير يوظف المرايا ويحاكي طبيعة شواطئ «الريفييرا» الفرنسية وأصواتها وروائحها.

ويضم الجناح مساحتي عرض رئيستين هما «حديقة الفرص» التي ستحوي تجارب تفاعلية تجسد جو موناكو الدافئ المشمس، و«كاليدوسكوب» (المشكال) التي تسلط الضوء على الفن والثقافة والابتكار والتاريخ في بيئة عرض متعددة الأوجه.

- الجناح يستلهم

«صخرة موناكو»

بتصميم هندسي

متميز.