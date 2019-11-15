استدعاء 170 سيارة «مرسيدس بنز» لعيب في الكابح الخلفي

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن بدء حملة استدعاء تشمل 170 سيارة «مرسيدس بنز E-Class station wagon»، نموذج 213، من طراز 2017 إلى 2019 بالتعاون مع «مشاريع قرقاش»، وشركة الإمارات للسيارات، وكيلي «مرسيدس بنز» في الإمارات.

وأكدت الوزارة، في تقرير أصدرته أمس، أن الاستدعاء يرجع إلى أن شركة «دايملر أيه جي»، المصنعة لسيارات «مرسيدس بنز» أوضحت أن الكابح على الباب الخلفي قد لا يكون مثبتا وفقا للمواصفات.

وأشارت إلى أن هذا التقرير يأتي تزامنا مع بدء قيام «مشاريع قرقاش»، وشركة «الإمارات للسيارات»، وإدارة المنافسة وحماية المستهلك في الوزارة، بإبلاغ المتعاملين ببدء حملة فحص للسيارات المعيبة التي تم استيرادها للإمارات من هذه الطرز، على أن تتم عملية الإصلاح مجانا وتعفى عمليات الإصلاح من أي رسوم.