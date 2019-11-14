«شلمبرجير»: توظيف 1000 مواطن ضمن برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المضافة

المصدر: أبوظبي - وام

وقّعت شركة «شلمبرجير»، أمس، اتفاقية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» للإسهام في دعم برنامج «أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة» الذي يهدف إلى توثيق التعاون مع شركات القطاع الخاص، وإتاحة المزيد من الفرص التجارية أمامها، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير وظائف إضافية للمواطنين في هذا القطاع المهم.

وتطمح «شلمبرجير» إلى زيادة القوى العاملة الإماراتية لديها، مع إمكانية توظيف ما يصل إلى 1000 وظيفة جديدة مدفوعة بالأعمال الحالية للشركة والتوسعات فيها.

وتخطط شركة «شلمبرجير»، من خلال المشاركة في برنامج «أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة»، لتوظيف المواطنين والاستثمار في تدريبهم وتطوير قدراتهم في مجال خدمات النفط والغاز في الشركة.

ووقع الاتفاقية رئيس «شلمبرجير» في منطقة شرق الشرق الأوسط، غسان مرداد، ورئيس دائرة مساندة الأعمال والشؤون التجارية في «أدنوك»، راشد سعود الشامسي.

وشهد التوقيع، وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، والرئيس التنفيذي لشركة «شلمبرجير»، أوليفييه لو بوتش.

وقال راشد سعود الشامسي: «يسرنا التوقيع على هذه الاتفاقية مع (شلمبرجير)، التي تشاركنا الرؤية بأهمية توفير المزيد من الفرص التي تسهم في تعزيز القيمة وزيادة العائد الاقتصادي لدولة الإمارات، ونحن نتطلع إلى تعزيز تعاوننا في تطبيق برنامج (أدنوك) لتعزيز القيمة المحلية المضافة من خلال توفير المزيد من فرص التوظيف والتدريب والتأهيل للمواطنين، بما يسهم في دفع النمو الاجتماعي والاقتصادي في دولة الإمارات لسنوات عديدة مقبلة».

من جهته، قال غسان مرداد، إن «(شلمبرجير) ملتزمة بتمكين الجهود التي تهدف لرفع الكفاءة والارتقاء بالأداء، مع زيادة المكوَن المحلي، بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية لشركة (أدنوك) وصناعة النفط والغاز في دولة الإمارات. ونتطلع إلى الإسهام في برنامج من خلال توفير فرص لتوظيف المواطنين».