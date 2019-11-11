«فض المنازعات» يطلق مبادرة «سعادتنا في ثقافتكم»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

كشف مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن مبادرة جديدة لإسعاد المتعاملين والعاملين، تحت مسمى «سعادتنا في ثقافتكم»، وذلك بهدف تثقيف وتوعية الأطراف المتعاملة مع المركز.

وأشار المركز لـ«الإمارات اليوم» إلى أنه بدأ المبادرة في ورشة تعريفية لآلية «أمر الأداء»، بهدف رفع الثقافة الإيجارية بين كل الأطراف ذات الصلة. وقال مدير قسم أول دعم المتقاضين، ورئيس فريق سعادة الموارد البشرية والمتعاملين في المركز، خالد علي سليمان، إن المبادرة الجديدة جاءت من خلال جلسات عصف ذهني لفريق سعادة المتعاملين بالمركز، الذي تجاوز الفكر التقليدي لكيفية سعادة المتعامل.

وأضاف سليمان أن الفريق ابتعد عن الأمور الكلاسيكية، مثل الهدايا في المناسبات المختلفة، وغيرها من الأمور التقليدية، وصولاً إلى المبادرة النوعية «سعادتنا في ثقافتكم» لإسعاد المتعاملين.

وأوضح أنه يمكن تلخيص المبادرة الجديدة في أن المعلومة الجيدة من الممكن أن تكون مفيدة مئات المرات مقارنة بهدية عينية في مناسبة ما تعطى للمتعامل، حيث تسهم معلومة مفيدة في توفير جهد ونفقات على كل المراجعين لمركز فض المنازعات، سواء أكان مستأجراً أو مالكاً أو شركة أو مكتب محاماة.

من جانبها، قالت منسق أول الاتصال الحكومي في مركز فض المنازعات الإيجارية، ليلى كرم، إن الانطباعات الأولى عن «معلومة مفيدة» التي تم الحصول عليها من خلال استبيان جرى في أولى الورشات التثقيفية للمركز، أظهرت أن أكثر من 98% ممن حضروا الورشة في المركز تحت مبادرة «سعادتنا في ثقافتكم» كانوا راضين جداً عن المبادرة، وطالبوا بتكرارها في المستقبل.

وأضافت كرم أن الورشة كانت للتعريف بآلية «أمر الأداء»، وكيفية تسخير تقنية الذكاء الاصطناعي في تفعيل خدمة أداء سهلة، حيث تمت تغطية كل الجوانب المتعلقة بأوامر الأداء، بما في ذلك السند القانوني وشروطه ومستنداته ورسومه، إلى جانب كيفية تسجيله وإعلان قراره.

وأشارت إلى أنه تم تقديم المزيد من الإيضاحات حول الأمور المتعلقة بملف التنفيذ والطعن على القرار، إضافة إلى ملاحظات عامة غطت أمر الأداء والاستئناف.