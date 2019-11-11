1.33 مليار درهم صافي أرباح «إعمار» في 3 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجلت شركة إعمار العقارية زيادة في صافي الأرباح قدرها 20% خلال الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 1.331 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي الذي سجلت خلاله أرباحاً صافية قدرها 1.11 مليار درهم.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة نفسها بنسبة 14%، لتصل إلى 6.075 مليارات درهم، مقارنة بإيرادات قدرها 5.348 مليارات درهم في الفترة ذاتها من عام 2018.

ووفقاً لبيان أرسلته الشركة إلى سوق دبي المالي، أمس، بلغت إيرادات «إعمار» خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 نحو 17.644 مليار درهم، فيما حققت صافي أرباح بلغ 4.442 مليارات درهم.

وأوضحت الشركة أن مبيعاتها العقارية في دبي خلال الفترة ذاتها بلغت نحو 12.624 مليار درهم، بنمو نسبته 25% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة ذلك إلى اهتمامها المستمر، وتركيزها على عملائها، وجودة البناء، مشيرة إلى أن هذا يجعلها الخيار الأول للمستثمرين.

وبيّنت «إعمار» أن النمو خلال تلك الفترة يعود إلى اهتمام المستثمرين الأجانب المتواصل بالمشروعات السكنية والتجارية، إلى جانب المشترين الجدد للمنازل للمرة الأولى، الذين يدخلون سوق العقارات في دولة الإمارات.

وقال رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»، محمد العبار، إن «نتائج الشركة تعتمد على ثوابتها الرئيسة، وهي وجود أفضل العناصر البشرية التي تعمل ليلاً ونهاراً لتحقيق أعلى معدلات الرضا لعملاء الشركة من خلال تقديم أفضل المنتجات والخدمات».

وأضاف العبار أنه «في ظل الظروف المتغيرة للأسواق التي تعمل بها الشركة، فإن الحفاظ على مستويات أداء عالية هو شهادة لفريق العمل المتميز بالشركة، وجهوده المستمرة في رفع معدلات الكفاءة، وتحقيق نتائج مالية جيدة».

الضيافة.. والعمليات الدولية

حققت شركة إعمار من أعمال الضيافة والترفيه والتأجير التجاري، إلى جانب «إعمار مولز»، إيرادات بلغت 5.259 مليارات درهم، والتي تمثل 30% من إجمالي إيرادات المجموعة.

وسجلت العمليات الدولية لتطوير العقارات لدى «إعمار»، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، زيادة في الإيرادات بنسبة 22%، لتصل إلى 2.673 مليار درهم، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، التي شهدت تسجيل إيرادات قدرها 2.185 مليار درهم، ويمثل ذلك 15% من إجمالي إيرادات المجموعة.