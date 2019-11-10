«المركزي» يعتزم إطلاق الهويّة المرئيّة الجديدة مطلع 2020

المصدر: أبوظبي ــ وام

عقدَ مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي اجتماعه الثامن لسنة 2019، الأربعاء الماضي، في مقر المصرف بأبوظبي، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، حارب مسعود الدرمكي.

واطلع المجلس على عرض قدمه فريق إدارة الاتصال، بشأن الهويّة المرئيّة الجديدة لمصرف الإمارات المركزي، والتي يخطط المصرف المركزي لإطلاقها مطلع عام 2020.

وشمل العرض استعراضاً لمسيرة الهوية المرئية الجديدة، بدءاً من مرحلة إرساء الاستراتيجية والموجّهات الإرشادية، مروراً بمرحلة التصميم والخيارات الإبداعية. وقد اعتمد مجلس الإدارة الهوية البصرية الرسمية الجديدة لمصرف الإمارات المركزي.

كما استعرض مجلس الإدارة العرض التقديمي، الخاص بمجموعة أدوات الاستقرار المالي ومنع الأزمات وتخفيف آثارها، والذي قدمته إدارة الاستقرار المالي.

ولخص العرض إجراءات السياسة التي تم اتخاذها خلال الأزمة المالية العالمية، وبعض الدروس المستفادة، ومجموعات أدوات السياسة المتاحة للمصرف، وأساليب التواصل والإجراءات المحتملة في المراحل المختلفة من عدم اليقين بالاستقرار المالي.

كما اسـتعرض المجلس، الطلبات المقدمة من بعض البنوك الوطنيّة، وشركات التمويل، ومكاتب التمثيل في الدولة، وَوافق على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها، والخاصّة بكل نشاط على حدة.

كما اطلع على عرض بشأن سياسة ومهام إدارة الإنفاذ بدائرة الرقابة على البنوك، واتخذ القرارات اللازمة بشأن كلٍّ منها.

ثمّ اطّلع المجلس على تقرير من دائرتي البحوث والإحصاء، والعمليات والسياسة النقدية حول «محددات عرض النقد والنظام النقدي الساري في دولة الإمارات»، وأخذ المجلس علماً بما ورد في التقرير.

واستكمل المجلس مناقشة بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والموضوعات الأخرى المستجدة، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

«المصرف» وافق على طلبات مستكملة الشروط، من بنوك وشركات تمويل.